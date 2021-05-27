‘AK Parti iddiaları güçlü şekilde reddediyor’

Çelik özetle şunları söyledi: “Siyasi hayatın referansının hiçbir zaman illegal yapılar, suç örgütleri olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İçişleri Bakanımızın, eski Başbakanımızın, devletimizin hedef alındığını, nereye varılmak istendiğini net olarak görüyoruz. Belgesi, bilgisi olan çıksın siyasetini yapsın, yargıya başvursun. Aksi takdirde suç örgütlerinin söylediklerini referans alarak siyasi hesaplaşma içine girmeye çalışanlar ya da görevdeki arkadaşlarımızın istifasını istemek suç örgütlerini meşrulaştırmak anlamına gelir. Suç örgütü liderinin mitingler yaptığı, ses çıkarmadığımız ifade ediliyor. Bu yanlıştır. 12 Ekim 2015’te ‘Bunlarla partimizin bir bağı olamaz’ demiştim. Suç örgütü mensubunun partimizle ilişkilendirilmesi reddettiğimiz bir husustur.”

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