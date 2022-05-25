AK Parti: İddialar İftira kampanyası

Haberin Devamı

“Bunların hiçbiri bir siyasi argüman değil. ‘Kaçacak’ meselesini sürekli olarak gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu’nun biz 15 Temmuz gecesi nasıl kaçtığını gördük. Hiçbir temeli olmayan iftira kampanyasıdır bu. Cumhurbaşkanımızı ve makamını bir şekilde tehdit etmeye kalkıyor. Gerek Cumhurbaşkanımıza karşı gerek ailesine karşı gerek devletin bürokratlarına karşı yürüttüğü faaliyet karşısında tabiki hukuki haklarımızı da koruyacağız, AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.”

Aynı kanala bağlanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da özetle şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’nun siyasette izlediği üslup ibretamizdir. Sürekli nefret dilini konuşan, saldırganlık içerisinde. Bu tarz Türkiye siyasetini kirleten bir tarzdır. İki vakfı hedef alarak söyledikleri tamamıyla FETÖ söylemidir.”

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise telefon bağlantısında özetle şu yorumlarda bulundu: “İsmi anılan vakıflar açık ve şeffaftır. Vakıflarımız Türk öğrencilerini destekleme gayretindedir. Başkan Erdoğan yalan terörüne karşı çok mücadeleler vermiştir, hukuki bir mücadele ortaya koyacaktır. TÜRGEV ve Ensar bu ülkenin gençleri için resmi faaliyet gösteren kurumlardır. Bu ülkede olumlu bir iş yapmak, bu ülkenin geleceğine hizmet etmek, hayırlı faydalı bir şekilde yol almak güzel insanların işidir.”