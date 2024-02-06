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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret

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#Murat Kurum#AK Parti#Deprem
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurumdan depremzede aileye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 16:35

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi ziyaret etti. Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan ve Osman Efe Arslan ile bir araya gelen Kurum, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurumdan depremzede aileye ziyaret

Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid, 16 yaşındaki Osman Efe'ye de depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurumdan depremzede aileye ziyaret

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Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren inşallah depremzedelerin ne ihtiyacı varsa ilgileneceğiz.” diyen Kurum’a ziyaretlerinde, eşi Şengül Kurum, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir eşlik etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurumdan depremzede aileye ziyaret

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#Murat Kurum#AK Parti#Deprem

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