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AK Parti Hatay milletvekili Yayman CNN Türk'e anlattı: Ocak ayında 10 bin konutu teslim edeceğiz

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#Hüseyin Yayman#Hatay#AK Parti
AK Parti Hatay milletvekili Yayman CNN Türke anlattı: Ocak ayında 10 bin konutu teslim edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 01:51

AK Parti milletvekili Yayman, deprem sonrası Hatay'daki son durumu CNN TÜRK'te anlattı. Yayman, "Ocak ayında biz yaklaşık 10 bin konutu teslim edeceğiz" dedi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuştu. Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Burası karanlığın ortası. Burası Antakya'nın merkeziydi, Cebrail mahallesi. Burası cıvıl cıvıl bir yerdi. Öğretmenevinin hemen yanında Antakya Lisesi vardı. Bu bölgenin en eski liselerinden bir tanesi. Burada bir hayat vardı. Ben TBMM'de bir konuşmamda bahsettim bu depremin adı Hatay depremi olmalı. Burada gerçekten kıyamet yaşandı. Sizinle çok yayın yaptık Hatay'da. Hatay'ın sorunlarını tüm milletimize anlatmaya çalıştık. Antakya'yı tarihi köklerine uygun bir biçimde yeniden ayağa kaldıracağız. Ocak ayında biz yaklaşık 10 bin konutu teslim edeceğiz. Hatay'da 220 bin kalıcı konut yapacağız" dedi.

AK Parti Hatay milletvekili Yayman CNN Türke anlattı: Ocak ayında 10 bin konutu teslim edeceğiz

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Yayman, "Depremle mücadelenin bir tek yolu var. Kalıcı konutların bir an önce yapılması. 25 bin canımızı kaybettik. Burada bir kıyamet yaşandı. Bu sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Biz şehrin yaralarını saracağız. Burada altyapı tamamen yok olmuş durumda. Bu şehir tamamen maalesef yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.

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#Hüseyin Yayman#Hatay#AK Parti

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