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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, koronavirüse yakalandı

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AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, koronavirüse yakalandı
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AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yeloğlu'nun tedavisi evde devam ediyor.

AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "Şu an sağlık durumu iyi, evinde istirahat etmektedir. İl başkanımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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