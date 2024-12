AK Parti Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadele ardından zafere imza atan kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

"ŞAM'IN KAHRAMANLARINI SELAMLIYORUM"

Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamt olsun.

Balıkesir Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine mevladan sabır diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse savcılarımız tahkikat başlatmıştır. Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Kazakistan'da Azerbaycan uçağının düştüğünü büyük üzüntü ile öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil.

Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok, SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Memurun, işçinin, öksüzün hakknı size konserlerde şarap turlarında yedirtmeyiz. Boç ödemeye gelince güvercine dönenler asgari ücrete gelince şahin kesiliyorlar çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar. Her tarafı tel tel dökülen muhalefet ile karşı karşıyayız.

"ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN"

Asgari ücret komisyonumuz çalışmasını dün tamamladı. Net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledi. Bu rakam 2024'e göre yüzde 30 artışa denk geliyor. Devletin verdiği destek 700 liradan 1000 liraya yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret, bugün 22 bin 104 lira ile 628 dolara çıkmış oldu. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. CHP Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. 22 yılda ne yaptıysak onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanı, buradan kaçış olmaz. İstikrar içinde büyümeyi, daha müreffeh Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 bütçemizi milletimizin sahiplenmesi ile hayata geçireceğiz. Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık.

"EKONOMİMİZ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak inşallah. Biraz daha sabırla çok güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan muhalefetin tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci titizlikle yöneteceğiz.

Zihnimizin derinliklerinde ne varsa zikrimizde de o oldu. Yurt içinde başka yurt dışında başka konuşanlardan asla olmadık. Malazgirt ile kapılarını bir kez daha açtığımız Anadolu ve çevresi bu milletin ezeli vatanı olarak kalacaktır.

Gönül coğrafyamızın her köşesine mührümüzü vuruyoruz. Nice sınamalardan geçtik. Her hizmette önümüze gizli, açık pek çok engel çıkarıldı. Yeri geldi muhalefet engeli ile, yeri geldi oligarşi ile uğraştık. İğne ile kuyu kazarak her kazanımın bedelini misli ile ödedik. Milletimiz bizi bu zorlu mücadelede hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu ikaz etti ama desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Böyle bir milletin mensubu olmaktan şeref duyuyorum.

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Kongre maratonumuz devam ediyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamt ediyorum. Dayanılmamız bundan sonra da perçinlenecek. Terörsüz Türkiye hedefimizi devletimizin uhdesindeki tüm araçları kullanarak gerçekleştireceğiz. Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Birileri bu yoldaşlığı hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı istikameti belirlemeyi sürdürecek. Tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. Cumhur İttifakı'nın hayali bu asrı Türk milletinin asrına dönüştürmektir. Sırt sırta verip Türkiye Yüzyılı'na çevireceğiz.

Bizimle mücadele arkadaşı olmak isteyenlere bugün olduğu gibi kapımızı açık tutacağız. Kadrolarımızı yenileyecek, yeni isimlerle tahkim edeceğiz. Her birinizin bu mücadeleyi aynı heyecan ile sahipleneceğinize inanıyorum.

Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de bir çocuğun duvara yazdığı yazı nedeni ile tutuklanıp işkence görmesi ve şehit edilmesi ile başladı. Esed rejimi tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırdı. Çatışmaları sonlandırma imkanı varsa halkına zulmetmeye devam etti. 13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi. Şehirler, köyler, tarihi eserler bombalandı. 1 milyon kardeşimiz ya rejim katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları ile şehit oldu. 12 milyondan fazla Suriyeli evini, vatanını terke etti. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Canlarını kurtarmak, ailelerine güvenli hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik. Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz. Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz. İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz. Yargısız infazları, işkenceleri nasıl unutabiliriz. Medeni dünyanın bunlara kayıtsızlığını nasıl unuturuz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bölücü örgütün desteklenmesini nasıl unuturuz. Muhalefetin akıl ve vicdan tutulmasını nasıl unutabiliriz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ırkçı nefreti nasıl unutabiliriz.

Suriye'deki olaylar çıktığından beri merhameti merkeze alan politika izledik. Mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. bizden aman dileyenleri geri çevirmeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik. ;bu millete Boraltan Köprüsü faciası gibi bir utancı bir daha yaşatmayacağız dedik. Mazlumlara tüm imkanlarımız ile sahip çıkacağız dedik.

Kerbela'da yaşananlar ne ise bugün Suriye'de yaşananlar da odur. Benim dinim insanların mezhebine inancına bakmadan insana insan der ve insanı yaradılanların en kutsalı görür. Hiçbir mezhebe ön yargılı değiliz, hiçbirine farklı gözlerle bakmıyoruz dedik. O günden bugüne kadar rabbimize binlerce kez hamt olsun duruşumuzu bozmadık.