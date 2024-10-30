Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek: Tarihi fırsat penceresi olarak görülmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, değerli vekiller, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Şu karşılıksız sevdanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

Dün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüydü, coşku ile kutladık. Bayram sevincimizi paylaşan herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm şehitlerimizi, yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 20 ADET GÖKBEY FARKLI KURUMLARA TESLİM EDİLECEK

Geçen hafta cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından olan TUSAŞ'a yönelik alçakça saldırı oldu. Bu saldırıda şehit olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaşıp taziye ve geçmiş oldun dileklerimizi ilettik. T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma'ya teslim ettik. Yıl sonu gelmeden 2 adet GÖKBEY daha jandarmaya teslim edilecek. Önümüzdeki 20 adet GÖKBEY daha farklı kurumlara teslim edilecek. TUSAŞ çalışanlarımızı her zamankinden daha azimli gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti, gözlerinde adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad edeceklerine inanıyorum.

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Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletin temsilcileri onayı ile vücut bulmuştur. Cumhuriyet belli bir şahsın, zümrenin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyet, ne kadar batılının güneylinin cumhuriyeti izse o kadar doğulunun kuzeylinin cumhuriyetidir. Alevinin de sünninin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet solun da sağın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet türkün olduğu kadar kürdün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının eseridir. Bu topraklarda kimsenin cumhuriyet ile bir problemi yoktur. Geçtiğimiz asırdaki sorunlar cumhuriyet arkasına saklanıp zulmedenlerden ve ona ihanet edenlerden kaynaklandı. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanıp ayrımcılık yaptılar, zulmettiler. Bu ülkenin huzuruna, kardeşliğine en büyük zararı verdiler. Aziz milletimiz o engin feraseti ile her şeyin farkındadır. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de meclise sımsıkı sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Coğrafyamız için umuttur, güvendir. Cumhuriyeti koruyup kollamaya yaşatmaya devam edeceğiz.

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Sevr'de bize harita dayatarak sizin ülkeniz burası olacak dediler, hayır biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Haritamızı şehitlerimizin kanı ile çizdik. Köklü devlet tecrübemiz ile toprağımız için savaşarak bağımsız vatanımızı inşa ettik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremedi. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları kapanmaya kısıtlanmaya, iç düşmanlar üretmeye yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmadık, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik dönüm noktasıdır. Bu aziz millet bin yıldır tarih yazan, tarih yapan bir millettir.

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Bu cumhuriyet korkmaz. Korku cumhuriyetimizin asla bir vasfı olamaz Cumhuriyet kucaklayarak korunur kollanır ve yüceltilir. Cumhuriyetimiz 101 yılda önemli mesafeler kat etti. Satın alma paritesine göre Dünyanın 11. ekonomisidir. Ülkemizin her köşesini ihya ettik. Bağımsızlığımızı korurken iddialarımızı ideallerimizi sımsıkı muhafaza ettik. Bu hafta Hatay'daydık. Büyük depremin yaşandığı şehrimizde yeniden ayağa kalkış var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğiz. Savunma sanayisinde 23 yıl önce yüzde 20'lerdeyken şimdi yüzde 80 seviyesindeyiz.

AK Parti'mizi kurarken en büyük idealimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, milletimizin kardeşliğini daha da yüceltmekti. Bu ülkede dindarlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyordu. Ayrımcılığa son verdik. Alevi kardeşlerimizin sorunları vardı, çözmek için samimi adımlar attık. Tüm bunları sabote etmek için önümüze çok engeller çıkardılar. Darbe girişimlerinde bulundular. Acılardan nemalanlar her türlü yolu kullanarak sorunları istismar ettiler. Fakat biz yılmadık, kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik. Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamı ile birlikte, özellikle doğu Güneydoğu'da ciddi ihmalkârlık söz konusuydu. Doğu Güneydoğu'da tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık. Hak ve özgürlükleri genişletme konusunda cesur ve tarihi adımları biz attık.

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Bunu yaparken terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz dedik. Aradan geçen zamanda sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz. Türk ile kürdün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık denedik tecrübe ettik. Ama hepsinde karşımıza bir duvar, alçaklık çıktı. Sorunun çözülmesine engel oldular. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemedi. Kardeşliğin pekişmesi ile Türkiye'nin büyüyeceğini görenler buna set çekti. Çok bedel ödedik, çok ihanet gördük. Sırtımızdan maalesef hançerlendik ancak umudumuzu kaybetmedik. kardeşlik hukukundan ayrılmadık. Türkiye'nin ve milletimizin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak tan geri durmadık. Bu bir kesimin değil topyekûn gelecek nesilleri etkileyecek meseledir. Bu meseleyi gündemden çıkararak 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

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Buradan Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı. Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin sayın özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK teörr örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatız olan sayın Özel'e de bundan rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.

Bebek katilleri ile yan yana yürüyenler, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübi'nin torunları olamazlar. Selahattin Eyyübi'nin torunları bu atılan adımlardan, onlar da yıllarca rahatsız oldu. Batı'nın LGBT sapkınlığını savunanlar benim Müslüman Kürt kardeşlerimizin ebedi düşmanıdır. Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi farzdır. Türkleri sevmeyen Kürt değildir, Kürtleri sevmeyen Türk varsa Türk değildir. Türk Kürtsüz Türk de Kürtsüz varlığını idame ettiremez dedik. Bunu gönülden söyledik. Samimiyetle, hüsnüniyetle söyledik.

Alparslan'ın ordusunda Türk de vardır, Kürt de vardır, Arap da vardır. Bu zafer sadece Türklere Kürtlere değil, Türk Kürt kardeşliğine de Anadolu'da bir yurt inşa etmiştir. Kardeşliğimizi biz hep birlikte savunduk. Uzunca bir süredir bizi birbirimizden ayırmak, Malazgirt'in intikamını almak istiyorlar.

Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Geçmişin yaralarını birlikte saracağız. Tarihi yine birlikte yazmaya devam edeceğiz. Biz bunca yıldır her kesimin özgürlüğü için, en çok da Kürt kardeşlerimin onuru namusu için mücadele verdik. Hayal dahi edilemeyecek noktaya geldik. İşte şimdi ülke ve millet olarak sayın Bahçeli'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması ile çok daha büyük imkanı ele geçirdik. 85 milyon olarak aşımız bir, ekmeğimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız toprağımız bir, bayrağımız marşımız bir, devletimiz bir. En önemlisi de mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz birdir. Milletin kürsüsünden sesleniyorum, sevgili Kürt kardeşlerim, bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Emperyalizmin uşaklığını yapanları Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz, gel Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyetin. Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkaralım diyoruz. Gel, terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyoruz.