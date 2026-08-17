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AK Parti Grup Başkanvekili Usta ve koruması kazada yaralandı

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#AK Parti#Leyla Şahin Usta#Trafik Kazası
AK Parti Grup Başkanvekili Usta ve koruması kazada yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 18:20

BOLU’da, Anadolu Otoyolu’nda iki otomobilin çarpıştığı kazada AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması hafif yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara’dan Kocaeli’ye giden AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette giden başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada Leyla Şahin Usta ile koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta ve koruması kazada yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı haber alan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner hastaneye giderek Usta’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#AK Parti#Leyla Şahin Usta#Trafik Kazası

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