AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Savcılık tehdide soruşturma açtı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerine karşı savcılığın soruşturma başlattığını açıklayarak, “Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır” dedi. Bülent Turan, dün Meclis’te gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa yapılsın yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti’nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişiye mahsus bir duruştan bahsetmiyorum, ilkesel duruştan bahsediyorum. Edindiğim bilgilere göre savcılık soruşturma başlattı.

‘BÜYÜTÜLMESİNİN SEBEBİ’

Konunun çok fazla gündeme getirilmesini de ibretle takip ediyoruz. Bu tartışmanın başladığı yer Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasıdır. Söz konusu kişi 20 sene cezasını çekmiştir. Konuyu özellikle büyütmelerinin esas maksadının, yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, anayasadaki Türklük tanımının çıkarılması, ortaya çıkmasının telaşı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar büyütülmesinin sebebi CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır.

‘ERDOĞAN’A DA HAKARET ETTİ’

Geçmişte aynı kişi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Siz Kılıçdaroğlu’ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan’ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı, Kılıçdaroğlu’ndan kınama duydunuz mu? İnsanın hayatı, ilkeli duruşu kadar kıymetlidir. Kılıçdaroğlu’na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın, Erdoğan’a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın.”