AK Parti Grup Başkanvekili Turan Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivaline katıldı

Haberin Devamı

AA- Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması amacıyla Çanakkale'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışına katıldı.



İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Turan, Türk kültüründe ahiliğin çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Bunun için ahiliğe bir değer olarak baktıklarını anlatan Turan, şöyle devam etti:



"Ahilik bu topraklarda sadece bir meslek faaliyeti, bir meslek teşkilatı değil. Bir ahlakı, bir imanı ifade eden çok kıymetli bir hazinemizdir bizim için. Yüzyıllardan beri var olduğumuzun en güzel göstergelerinden bir tanesi. Biz birçok ülkede olduğu gibi dün var olan bir millet değiliz. Biz bin yıllardan beri bu topraklarda hatta daha ötesi Troya'dan Assos'tan beri bu topraklarda var olan bu kültürü bugünlere taşıyan, özellikle İslam medeniyetiyle beraber bambaşka bir tarih yazan özel bir nesiliz. Ahilik de yazılı kültürün çok ötesinde bizim kendi genlerimize ait olan çok farklı bir etkinlik."



Turan, ahiliğin bugün farklı isimlerle hayat bulduğuna işaret ederek şunları kaydetti:



"Günümüzde esnaf ve sanatkarlar odası ismiyle karşımızda duran bu kıymetli hatıranın gelecek nesillere taşınması en büyük görevlerimizden. Altını bin kere çiziyorum, ahilik sadece bir teşkilatlanma modeli değil, bir esnaf örgütü değil, çok daha öte bir ahlakın tüm omuzlarımızda yüz yıllardır taşınması demek. Bu ahlakı kaybetmediğimiz zaman, hayata sadece dükkanı aç kapat, sadece para kazan olarak bakmadığımız zaman çok kıymetli destanları beraber yazdık."



"KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN KORUNMASINI AMAÇLAMAKTAYIZ"



Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise Çanakkale'nin büyük zaferlere ev sahipliği yapmış, adına türküler, destanlar yazılmış, yeşilin maviyle kucaklaştığı, geçmişin gelecekle harmanlandığı bir yer olduğunu söyledi.



Kentin yüzyıllardır tarihi ve kültürel önemini korumaya devam ettiğini belirten İbiş, "Sadece ülkemizde değil dünya tarihinde de bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferlerinin yaşandığı bu topraklar binlerce aziz şehidimize ebedi istirahat yeri olmuştur. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.



Geleneksel el sanatlarının babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak bugüne ulaştığını anlatan İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması, geleneği sürdüren sanatçılarımızın tanıtılması ve desteklenmesini amaçlamaklayız. Ülkeminiz dört bir yanında düzenlediğimiz Geleneksel El Sanatları Festivalleri vasıtasıyla el sanatlarında teknik, motif, renk, malzeme gibi unsurlar ile sanat adabı, ahilik kültürü gibi konularda da sanatçılar için önemli bir paylaşım ve bilgi alışverişi ortamının sağlandığını da görüyoruz."

İbiş, kültürel mirasın görkemli örneklerinin UNESCO vasıtasıyla dünyaca tanınmasına ve insanlığın ortak mirası olmasına yönelik ciddi adımlar attıklarını hatırlatarak, "Yoğun gayretle sürdürdüğümüz kültürel diplomasi ile milletimizin değerlerinin tüm dünya tarafından bilinmesine ve bu sayede oluşacak kültür ekonomisine de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Türkiye'nin "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan Bigalı kispet ustası İrfan Şahin ile seramik ustası İsmail Bütün'e hediye takdim edildi, ardından stantlar gezildi.



Açılışa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.