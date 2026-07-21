AK Parti Grup Başkanvekili Şahin: Meclis temmuz sonu tatile girebilir

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Usta, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis’in tekrar olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini, bu tür alternatiflere açık olduklarını da bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Usta şunları söyledi:

ALTERNATİFLERE AÇIĞIZ



“Bu çalışma aslında çerçeve bir çalışma diyebiliriz. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Numan Bey, görüşmelerini devam ettiriyor. Buradan güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Hem ülkemizin hem de bölgemizin önünü açacak düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum. Henüz görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.



DOKUNULMAZLIK TARTIŞMASI



Usta, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında, Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili de “Şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili gündemimiz henüz oluşmadı” dedi. “İddianamelerde aynı isimler geçiyor” hatırlatması üzerine Usta, “Ama iddianame dediğiniz gibi... Bunların da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis’te daha önce dokunulmazlıkları kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki. Ama bunun için fezlekelerin gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.