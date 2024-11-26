AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bahçeli'nin açıklamaları kıymetli ve önemli

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye için önemli sürecin içerisinden geçiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yol açıcı fikir ortaya koydu. Konuşmalarının bütünlük içinde olduğunu düşünüyorum. DEM Eş Başkanları’nın görüşme talebi oldu. Adalet Bakanlığı tarafında değerlendirilecektir. Siyasetin hakim olmasını istiyoruz. DEM Parti terörün gölgesinde olmamalı. Siyaset asıl karar verici olmalı. Bu çağrı DEM Parti için de fırsat.

'SUÇUN NİTELİKLİ HALİ TANIMLANACAK'

Etki ajanlığı konudan uzaklaştıran bir isimlendirme. Dünyada benzer uygulamaları olan ülkeler var. Mesela; Almanya. Casusluk suçunun işlenme halleri sıralanmış mevcut kanunda. Sadece belge paylaşmak değil farklı tipler ortaya çıktı. Diğer partilerle kürsü arkasında sohbetlerimiz olur. Geçen hafta somut toplantı yaptık. Eğer devletimizin böyle kanuna ihtiyacı varsa hayır demedi DEM Parti hariç katılan partiler.

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Buradaki mesele yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, farklı suç tanımları beliriyor. Suçun nitelikli hali tanımlanmış oluyor. Yapılması gereken kamuoyunun anlayabileceği daha sarih anlaşılması için toplantı yaptık. Türkiye'nin geleceği için önemli.

Stratejik çıkarlar ve organizasyon kelimeleri daha anlaşılır hale getirilebilir. Özenle hazırlanmış bir madde. Hem yanlış hem farklı tartışılıyor. Henüz yazılı bir metin önerisi gelmedi muhalefetten.

İZMİR’DEKİ SOBA YANGINI FACİASI

Genel kurulda tartışma yaşanmadı. Bazı kavramlar tek bir şeye hasrediliyor. Kamuoyunda yapılan tartışmalar bambaşka yere gitti. Çok üzgünüz 5 evladımız hayatını kaybetmiş. Çok dramatik tablo var. Babası hapisten çıkmış. Annenin de bir sürü suç kaydı var. Hırsızlık yapmak normal hayat tarzı mı? Yapılan konuşmalara bakınca hayret ediyorum. Bütün kadınlarız özgürce yaşaması için siyaset yapıyorum. Konuşmalar tek boyuta çekiliyor. Karşımızda çok katmanlı bir problem var. Bir sürü kurum devreye girmiş. Bakanlık çocukları almak için devreye girmiş. Mahkeme tedbir kararı vermiş. Giderek takip edilsin sağlık ve danışmanlık için. Sosyal hizmetler uzmanı anne ile çocuklar arasında bağın kuvvetli olduğunu söylemiş. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Birbirimizi suçlamak yerine burada yapmamız gereken böyle bir aile TBMM’de böyle katmanlı meseleyi açacak mıyız. Yeni düzenleme ile devletin himaye altına alması için düzenleme olabilir. Problem sadece parasal, ekonomik değil. Annenin 5 çocuğun ihmalle ölümünde yargılaması var.

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(Fatih’te iki genç kızın öldürülmesi) Bu olayları hem hukuken hem sosyolojik olarak analiz etmek gerekiyor. Katil intihar edince konu kapanmamalı. İşin ortaya çıkan hali kodlama. Tek bir sebepten olamaz.