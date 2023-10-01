AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Meclis’teki konuşmalar terörü lanetleyecek

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi. 28. Dönem 2. Yasama Yılı'yla ilgili yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin bütün meselelerini siyasetle çözmeliyiz. Bugün Meclis’teki konuşmalar terörü lanetleyecek.

İsveç’te bunların olmasını şaşırmıyorum. Şu an terör örgütü Türkiye’de çok köşeye sıkışmış durumdalar. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü. Teröre karşı çok ciddi birleşim var. HDP’ye oy verenler de istemiyor. Meclis’te terör karşısında ortak çağrı yapılabilir, önümüzde zaman var.

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FETÖ terör örgütü tırnak içinde demek gerekirse pes etmedi. Dışarıda bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hukuk sistemine Avrupa'nın da saygılı olması gerekiyor. AB ülkelerine ayrı bir terazi, bizim gibi ülkelere ayrı bir terazisi var.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Doğru olan yeni bir anayasa yapacaksak bir bütün olarak yapmak. Referanduma gitmeli, halkın onayı alınmalı. En kısa zamanda sonuçlanacak, bakanlıklar çalışıyor.Bu hafta 3 tane tezkeremiz var.