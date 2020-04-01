AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Hiçbir cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıkan yok

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kahramanmaraş'taki cezaevinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler olduğu iddiaları üzerine Adalet Bakanlığının bilgi notunu paylaştı ve "Adalet Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, hiçbir cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıkan kimse yok. Uygulama olarak tedbire binaen gribal bir enfeksiyonu olan varsa onları içeride bulundurmayarak hastaneye alıyoruz, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra da yine koğuşa koymuyoruz, onları farklı bir yere alıyoruz. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta testi pozitif çıkan bir hükümlü ya da tutuklu yoktur." dedi