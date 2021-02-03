AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Hayvan hakları yasası 2 hafta içinde Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hayvan hakları kanunu ile ilgili düzenlemede gelinen son duruma ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Kendisi de hayvansever olan ve 'Mirim' adlı köpeği bulunan Zengin, uzun ve titiz bir çalışmanın ardından söz konusu düzenlemenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve yaklaşık iki hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

Zengin, hayvanları korumak için mükemmeli yapmaya dair bir gayretleri olduğuna dikkat çekerek, "Bu konu çok derin bir mesele ve çokça paydaşı var. İçişleri Bakanlığı, Hazine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bizim hukukçu arkadaşlarımızın katıldığı çok geniş kapsamlı bir çalışma. En önemlisi, bu noktaya dair yaklaşımı tamamen değiştiren bir kanun teklifi olacak" dedi.

SOKAĞA TERK EDİLİRSE PARA CEZASI

Zengin, 2014 yılında bu konuda hazırladıkları kanun teklifini hatırlatarak, "Bunun üzerinden bir değişiklik yapacağız. En belirgin fark, 'sahipli', 'sahipsiz hayvan' tanımı vardı. Biz bu tanımları ortadan kaldırmış olduk. 'Ev hayvanı' ve 'evcil hayvan' ifadesi olacak kanunda. Bir hayvanı sahiplenmeye önemli bir sorumluluk alanı getiriyoruz. Hayvanı sahiplendiğinizde artık ona ömür boyunca bakmayı taahhüt etmiş olacaksınız. Her bir hayvanın çipi olacak. Hayvanlar artık sokaklara terk edildiğinde idari para cezası olacak. Heves adına bir hayvan alıp daha sonra sağa sola atabileceğiniz; eşya, mal gibi telakki edilemeyecek. Belediyelere artık hayvan bakımı koruması konusunda zorunluluk getirilecek. Hayvan alımı artık şartlara bağlanacak. Aldığı an canlının bir kimliği olacak, kendini tanımlayan bir kimlik. O kimlikle beraber kime ait belli olacak. Yani o ilişkinin adı olacak. İlişki uzun olacak" diye konuştu.

4 YILA KADAR HAPİS

Zengin, en önemli değişikliğin hayvanlara yönelik işkence, kötü muamele ve öldürme gibi olaylarda hapis cezası getirileceğini anlatarak, "Kötü muamele gibi durumlarda bir kısmında idari para cezaları var. Onlara işkence etmesi ve öldürmesi gibi durumlarda ise hapis cezası geliyor. Canlıyı canice öldürmesine 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet etmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyoruz. Ve 2 yılın üstünde bir ceza verilmesi durumunda da ertelenmesi söz konu olmayacak. Evcil hayvanların satılması ile ilgili de kriterler getiriliyor. Evcil hayvanların petshoplarda satılması ortadan kalkacak. Küçük kafeslerde bulundurarak satılması önlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde satılabilecek" ifadelerini kullandı.

'KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI YAPILMASI LAZIM'

Zengin, kısırlaştırmanın önemine işaret ederek, "Eğer kısırlaştırılma yapılmazsa; 10 yıl içerisinde köpeklerle ilgili nüfusun 60 milyona ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde kısırlaştırma kampanyası oluşturmamız lazım. İçişleri Bakanlığımız 'HAYDİ' adıyla bir yapı oluşturdu. Bir tarafta Hazine'nin buraya ayrı bir bütçe oluşturması gerekiyor. Tarım Bakanlığımız bu kanunun zaten ana yürütücüsü. Belediyeler içinde olduğu için Şehircilik Bakanlığımızın görevleri var ve tabii ki Adalet Bakanlığımız. Çünkü Adalet Bakanlığımız bu konuyla alakalı suçüstü hallerinde onlar resen harekete geçecekler. Böyle bakıldığında son derece çoklu bir yapı içerisinde, doğru bir sistem kurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'EVDE 3'TEN F AZLA HAYVAN BULUNMAYACAK'

Hayvanları para aracı olarak kullananlara da verilen idari para cezalarının yeni kanunla artırılacağın söyleyen Zengin, "Çok az kaldı kanun tamamlanacak. Başka sorunlar da var çözülecek. Sadece köpek kediyle ilgili değil. Çokça boyutu var. Arılardan tutun balıklara, sürüngenlere çokça boşluk var. Bir apartman dairesinde evinde 60 kediye bakan var. Bir apartmanda 60 kediye 25 köpeğe bakan var. Buna bir sınırlandırma bir düzenleme getirilmesi lazım; başka insanların da yaşam kalitesini düşünmek lazım. İlgili bakanlıklara yetki verilecek. Bir evin içeresinde maksimum 3 köpek bulundurulacak. Bu yetki Tarım Bakanlığına verilecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek" dedi.

Zengin, teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmadan önce muhalefet partilerine de götüreceklerini kaydetti.