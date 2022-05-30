AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan dezenformasyonla mücadele mesajı

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Dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan, 40 maddelik yasa teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerin ortak imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bütün dünyada dezenformasyonla ilgili alarm durumunda. Almanya dezenformasyonla mücadele ile ilgili düzenlemeler getirdi. İtibar suçu diye bir ek getirdi. Dezenformasyon suçu daha çok kamu görevi yapan kişilere yönelik. Dezenformasyonu yayan yapıların bilgi haberde güven oluşturmasını sağlamak gerekiyor. Basın kanunu ile başladık düzenlemeye. İnternet haber siteleri normal basın kuruluşlarının sahip oldukları haklara sahip olmak istiyorlardı. Yazılı medyada çalışanlarla aynı haklara sahip olmalarını sağladık.

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Dezenformasyonu suç kapsamına almamız gerekiyordu. Bütün dünyada bu yönde çalışmalar var. Gerçeği korumak için yapılan düzenlemeden kim rahatsız olur.

Halk arasında korku, panik ve endişe yaratmak öze amacı ile ülkenin kamu barışını bozmaya yönelik olduğunu hakim karar verecek. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olabilecek.

Kişi buradan ceza alsa bile temyize açık. Bütün bunları ifade özgürlüğünü herhangi bir şekilde kısıtlamamak için bu hassasiyeti gösterdik. Gerçeği kaybettiğimizde her şeyi kaybederiz.



Yetkisiz hizmet sunumunda para ve bant daraltma cezası uygulanacak. Vatandaşımın hakkını egemenlik gereği devlet olarak ben korurum.