AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan dezenformasyon ile mücadele açıklaması

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın CNN TÜRK’teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Son 3 yıldan beri pandemi ile dijital dönüşüm 10 yıl öne çekildi. Dünya dezenformasyon kavramı ile karşılaştı. Dezenformasyon ile birlikte toplumda kaygı oluşturmayı bütün dünya gördü. Hatırlayın Avrupa’da insanların nasıl marketlere saldırdığını. Dezenformasyon kavramı ile ilgili bir yıldır çalışma yürütüyoruz.



3 aşamada taraflar tüm taleplerini komisyonda dile getirebilir. Bu siyasetle ilgili bir konu değil.



'GERÇEĞİ KAYBEDERSEK HER ŞEYİ KAYBEDERİZ'



Dezenformasyon gerçekliğin kaybı ile ilgilidir, gerçeği kaybedersek her şeyi kaybederiz. Dezenformasyon bir şeyin doğru veya yanlış olduğunun anlaşılamama durumudur.

1. aşamada sadece halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacı olacak. Bu amacın gerçeği aykırı olarak bilgiyi dezenformasyon olduğunu bağımsız ve tarafsız olarak hakim karar verir. Kamu düzenini, kamu barışını bozma amacı olduğu tespit edilmeli ayrıca.

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Herhangi bir şekilde risk söz konusu ise ifade özgürlüğüne temas ettiği için temyiz yolunu açtık. Birileri dezenformasyonun yayılmasını umut ediyor.



Bir bilginin gerçeğe aykırı olup olmadığına en iyi yargı karar verir. Muhalefet kanun teklifini okumadan eleştiri yapıyor.

Seçim tarihi belli. Bu ülkede seçimlerin tarihinde yapılacağı çok açık, Haziran 2023. Siz 6’lı masada toplanacaksınız, dağılacaksınız aday yok. Siz aday mısınız değil misiniz? Geçmişten günümüze baktığımızda geçmişte bütün seçimlerde kaybetmiş bir muhalefet. Anladığım kadarıyla seçimi kazanamayacaklarını anladıkları için oluşturmaya çalıştıkları bir yapı var. Adayım diyemiyor. CHP lideri yüreği yetiyorsa hodri meydan desin. O yapı CHP liderinin adaylığına sıcak bakmıyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN AÇIKLAMASI

Sadece Selahattin Demirtaş’ın açıklaması değil geçen gün terörist ele başısı Celal Bayık da bir açıklama yaptı, benzer. HDP ile ilişkileri konusunda ağızlarını bıçak açmıyor. HDP’nin oylarını almadan sonuç alamayacaklarını biliyorlar.