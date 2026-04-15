AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Yasa teklifinde 15 yaş sınırı var

#Leyla Şahin Usta#AK Parti#CNN Türk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 21:38

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, okullardaki şiddet eylemlerinin ardından CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin detaylarını paylaşan Usta "Platformlar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz. 15-18 yaş arasına da ayrıştırılmış içerik şartı getiriyoruz" dedi.

"15-18 YAŞ ARASINA DA AYRIŞTIRILMIŞ İÇERİK ŞARTI GETİRİYORUZ"

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin detaylarını paylaşan Usta'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Meclis'te kanunun ikinci bölümü üzerine konuşmalar yapılıyor. Sosyal medyaya ilişkin görüşmeler yaptık. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var. Biz de hızlıca harekete geçtik. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya şirketleri hizmet sunamaz. 15-18 yaş arasına da ayrıştırılmış içerik şartı getiriyoruz.

"BU TEKLİF GEÇEN HAFTA MECLİS'TEN ÇIKABİLİRDİ"

Kanunu etkinliğini ve uygulanabilirliğini araştırıyoruz. BTK ve siber güvenlikle çeşitli toplantılar yaptık. Bu teklif geçen hafta Meclis'ten çıkabilirdi. '15 yaş altının ifade özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz' dediler. Bugün bile aynı tartışmaları yaşadık. Zaten 6 ay uyum süremiz var teklifte. 

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEDE VAR"

Bir kanun yapılarken etki analizini yapıyoruz. Öğretmenlerimizin hekimlerimizin psikologlarımızın dile getirdikleri ve sosyal medyadaki olaylar üzerinden 'böyle bir teklife ihtiyaç var' dedik. Böyle bir çalışma dünyada birçok ülkede var. 

"ÇOK DETAYLI BİR ÇALIŞMA YAPILDI"

'İfade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlıyorsunuz' diyorlar. Kanunun maddelerine baktığınızda böyle bir şey yok. Muhalefetin de hazırladığı teklifi inceledik. Biz platforma 'tüm sorumluluk sende' demiyoruz. Bizim de sorumluluklarımız var. Çok detaylı bir çalışma yapıldı. 

"NİYETİMİZ GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAK DEĞİL"

Yürürlük için 6 ay süre veriyor. İkinci mevzuat için de çalışıyoruz. İkinci mevzuat için kurumlarımıza yetki ve sorumluluk da veriyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak Meclis'te yasayı çıkartabiliyoruz ama biz toplumsal mutabakat istiyoruz. Bizim temel hedefimiz Meclis'ten geçirdikten sonra vatandaşa bunu iyi anlatmak. Niyetimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın özgürlüğünü kısıtlamak değil. 

Haberle ilgili daha fazlası:
