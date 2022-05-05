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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri bu ay Meclis gündemine getiriyoruz

#AK Parti#Mustafa Elitaş#Sağlık Çalışanları
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri bu ay Meclis gündemine getiriyoruz

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi; sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde TBMM'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi.

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AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını vurgulayıp, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi daha etkin hale getirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. Ayrıca, yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak, emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıklarında iyileştirme yapılacaktır. Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacaktır."

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#AK Parti#Mustafa Elitaş#Sağlık Çalışanları

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