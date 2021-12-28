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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kripto para paydaşlarını dinleyeceğiz

#Mustafa Elitaş#AK Parti#Ankara
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kripto para paydaşlarını dinleyeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın TBMM'de 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili toplantı yapacaklarını belirterek, "Kripto para paydaşlarını dinleyeceğiz, bize ön fikir verecekler. Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklar" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, kripto para ile ilgili mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Elitaş, "Sanal alemde yapılan işler para trafiğini de beraberinde getiriyor. Alışverişler ülkelerin resmi paraları kanalıyla ve dövizle mümkün. Bu süreçte reklamlarının yoğun bir şekilde yapıldığı, insanların çok ilgisini çektiği bir dönemde, küçük birikim sahibi insanların bu piyasaya girdiğini görüyoruz. Bir mağduriyet doğuyor. Kötü niyetli insanları durdurmak için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördük. 5 milyona yakın kripto para alışverişiyle ilgilenen kişinin olduğunu gördük. Bu olağanüstü bir rakam. Bu işin yaşı da yok. Bilgisayar kullanmayı, internet kullanmayı bilen birisi çok küçük paralarla bunu alma imkanı mevcut. Burada ileride ortaya çıkacak mağduriyetleri engelleyebilmek için bir yasal düzenlemeye artık ihtiyaç olduğunu düşündük" dedi.

'YARARLI BİR TOPLANTI OLACAK'

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Dünyada 4-5 ülkede bu kripto parayla ilgili mevzuat yapıldığını belirten Elitaş, "Türkiye de eğer bu mevzuatı yaparsa öncü ülkelerden biri olacak. Sistemin önünü tıkamayan; fakat insanların mağdur edilmesine de fırsat vermeyen bir düzenleme olması gerektiğine inanıyorum. Yarın Meclis'te kripto para paydaşlarını dinleyeceğiz, bize ön fikir verecekler. Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklardır. Buna inanıyorum. Umuyorum yararlı bir toplantı ortaya çıkacak. Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir" diye konuştu.

Elitaş, düzenlemenin ocak ayı içinde Meclis gündemine gelmesini hedeflediklerini söyledi.

 

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#Mustafa Elitaş#AK Parti#Ankara

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