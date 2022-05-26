Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kovid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak

#Ankara#AK Parti#Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kovid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e uzatılmasına ilişkin, "Halen Covid-19 izninde 103 bin 533 kişi bulunuyor. Önerge, verdiğimiz sürede kabul edilirse bu izinden faydalanan kişi sayısının yaklaşık 640 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemeden yararlanacak hükümlülere ilişkin bilgileri TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nca verilen bilgilerle ilgili konuşan Elitaş, halen Kovid-19 izninde bulunan 103 bin 533 kişi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar Kovid-19 izninden faydalanan toplam kişi sayısı 413 bin 652. Kovid-19 izninin uzatılması durumunda, yani bu önerge verdiğimiz sürede kabul edilirse 135 bin kişinin fiilen izinde olacağı 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu izinden faydalanan kişi sayısının, yaklaşık 640 bin olacağı tahmin edilmektedir. Halen Kovid-19 izninde bulunan kişilerden aktif sigortalı bir işte çalışan kişi sayısı 25 bin 66'dır. Islah olan insanların, dışarıda hayatlarını idame edebilmeleri için bir çalışma imkanı verilmiş. 20 bin kişinin yeniden suç işleyip cezaevine gönderildiği bize iletildi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Rakamların, açık cezaevinde bulunanların ıslah olduğu varsayımını doğruladığını aktaran Elitaş, "20 bin kişinin tekrar cezaevine dönmesi yani bu oranın yüzde 4 ile 5 civarında olması önemli bir nokta" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#AK Parti#Mustafa Elitaş

BAKMADAN GEÇME!

Lunadaki düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Eski günlere dönebilecek mi

Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser

BAKMADAN GEÇME!

Lunadaki düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Eski günlere dönebilecek mi

Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser