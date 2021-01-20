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AK Parti Grup Başkanvekili duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı, yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
Akbaşoğlu, "Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.
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