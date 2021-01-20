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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı, yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak

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AK Parti Grup Başkanvekili duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı, yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Akbaşoğlu, "Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.

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