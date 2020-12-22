AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 'hayvan hakları düzenlemesi' müjdesi

Özkan, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek TBMM'nin gündemine ilişkin bilgi verdi. Özkan, terörizm finansmanının kurutulmasına ilişkin kanun teklifinin bu hafta Genel Kurul gündemine geleceğini söyledi. Hafta sonu da çalışma kararı alacaklarını duyuran Özkan, bu hafta çalışmaların tamamlanması halinde haftaya Meclis'in çalışmalarına kısa bir ara vereceğini söyledi.



'HAK İHLALİLİNE NEDEN OLMASINI ÖNGÖRMÜYORUZ'



Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan Özkan, 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nde yer alan derneklerle ilgili düzenlemelere yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, terörizmle mücadele bağlamında parlamento gündemine gelen düzenlemenin aslında; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, OECD ülkeleri, G7, G20 ülkeleri başta olmak üzere pek çok dünya ülkesinde var olan düzenlemenin iç hukuka uyumlaştırma süreci olduğunu kaydetti. Özkan, "Bu anlamda yapılan düzenleme açıkçası ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplantı ve örgütlenme özgürlüğü bağlamında bir kısıtlama getirmektedir ne de vatandaşlarımızın Türkiye’de derneklere üyeliği, dernek üyeliğinin devamı, derneklerden ayrılmaları gibi bir ifade özgürlüğü örgütlenme anlamında bir kısıtlama öngörmemektedir. Yapılan düzenleme tam olarak bugüne kadar yaşanan, dünyada tecrübe edilen terörizmin finansmanına dair sıkıntılı, sorunlu hususlar tespit edilmiş ve uluslararası hukuka uygun, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun şekilde iç hukukun uyumlaşmasını öngörmektedir. Bu noktada herhangi bir hak ihlaline neden olmasını öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.



'ERKEN SEÇİM YOK’



Cahit Özkan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise "Türkiye’de seçim bekleyenlerin asla umudu 2023’ten önce olmamalıdır. 2018’de seçim oldu, dediler ki, '2019’da seçim var.' 2019’da seçim olmadı. Aynı çevreler bu kez 2020’de seçim olacağını söylediler. Bugün umduğunu bulamayanlar, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durduramayanlar şimdi 2021’de seçim olacağını söylüyorlar. Hayır olmayacak. Millet 2023'e kadar Cumhur İttifakı’na yetki verdi. Mecbur kalınmadığı sürece, darbeler olmadığı sürece; AK Parti hükümetleri seçimi erkene almamıştır" ifadelerini kullandı.



HAYVAN HAKLARI DÜZENLEMESİ MÜJDESİ



Özkan, hayvan hakları ile ilgili düzenleme üzerindeki çalışmaların tamamlandığını kaydederek, "Hayvan hakları ile ilgili düzenleme üzerinde süren çalışmalar tamamlandı. Bunun da müjdesini vermek isterim. Hayvan hakları ile ilgili çalışma Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin tarafından yürütüldü. Çalışma son aşamasına geldi. 2021’in ilk çeyreğinde bu yasal düzenlemeyi gündeme alacağız" dedi.



ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 'diktatör' sözlerine ilişkin de Özkan, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, buradan bazı hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanımıza yakıştırmalarda bulundu. Bir kişinin çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hadsizlikle 'diktatör' yakıştırmasını yapması tek başına yetmez; bunun altını doldurmalısınız. Ben soruyorum; acaba Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza göreve geldiği andan beri sürekli anayasal ve reformlar yapmak suretiyle milli iradenin hakimiyetini güçlendirmesi, vesayetle, cuntalarla derin ve paralel yapılarla mücadele ettiği için mi bu yakıştırmayı yaptı? Özgür Özel’in şunu demesi lazım; 'Açık oy, gizli sayımla göreve gelenler, göreve geldikten sonra 15 seçimi kaybedip koltuğunda oturanlar, milletin inanç değerleri ile kavga ortaya koyanlar diktatörün ta kendisidir.' Dünyada diktatörler ne iş yapar diye baktığınızda; milli iradeyi örseler, vesayet kurumları derin ve paralel yapılar, darbecilerle hareket eder. Kurultaya girerler, parti içi muhaliflere tavsiye girişimden bulunurlar" diye konuştu.