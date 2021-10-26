AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'ye tezkere tepkisi: Şapka düştü, kel göründü

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, "Ne demişti PKK elebaşı, 'CHP, HDP'ye muhtaç.' HDP, 'Tezkereye hayır deyin.' çağrısı yaparken bir de baktık ki CHP, tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı. Şapka düştü, kel göründü. İşte CHP'nin ittifakının bileşenleri." ifadelerini kullandı.
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