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Haber Giriş: 03.03.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan HDP açıklaması

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan HDP açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır." açıklamasında bulundu.

Bostancı ayrıca, ''CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor.'' ifadelerini kullandı.

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