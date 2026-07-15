AK Parti Grup Başkanı Güler'den FETÖ uyarısı: Uyanık olmamız lazım

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef almasının tesadüf olmadığını söyleyen Güler, Meclis'in milli iradenin tecelligâhı olması nedeniyle örgütün öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

"VEKİLLER KARARLI DURUŞUNU VE DİRENECEĞİNİ BÜTÜN DÜNYAYA AÇIKÇA GÖSTERDİ"

AK Parti Grup Başkanı Güler'in açıklamaları şöyle; "Üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz akşamı başlayan süreç ve devamında Gazi Meclisimiz en önemli hedeflerden biriydi. Çünkü biliyoruz ki FETÖ terör örgütü planlamasında Meclis, milli iradenin tecelligâhı olan bir yer. Gazilik unvanına sahip. Hem Milli Mücadelemizin hem de Kurtuluş Savaşı'mızın adeta karargâhı burası. Burada milletimizi temsil eden, görev yapan milletvekillerine gözdağı verme, onları korkutma, gerekirse burayı bombalayarak yok etme noktasında aslında milletimizi korkutmayı ve milletimizin bu konulardaki kararlı duruşunu engellemeyi hedeflediler. Zaten üç tane bomba atıldı. Bunlardan biri de çok ilginç bir şekilde Genel Kurulumuzun yanındaki bahçeye düştü ve orada büyük bir hasar meydana getirdi. Aslında o bombanın hedefinin Genel Kurul olduğunu görüyoruz. Tabii o gün Genel Kurulda milletvekillerimiz vardı. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bütün milletvekillerimiz o gün, o saatte, saat 03.00 civarında Genel Kurulda bu hain darbe girişimine karşı kararlı duruşunu ve direneceğini bütün dünyaya açıkça gösterdi. Tabii FETÖ terör örgütünün de bunu cezasız bırakması mümkün değildi. Verilen talimatla birlikte havadaki bir F-16 pilotuna saldırı emri verildi ve büyük bir bomba o gün Genel Kurulda kararlı duruş sergileyen milletvekillerimizin üzerine atıldı. Tabii Rabbimiz korudu. Bomba hemen çok yakınındaki bir alana düştü ve o gün milletvekillerimiz korunmuş oldu.

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"SİNSİCE EYLEMLERİNE DEVAM EDİYORLAR"

10 yıl önceye baktığımızda, daha yakın zamanda da FETÖ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu gördüğümüz yapıların sinsice eylemlerine devam ettiğini görüyoruz. Gerek internet altyapısını kullanarak haberleşme alanında gerekse karanlık finans ağıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini görüyoruz. Operasyonlar bitmiyor. Bizim de uyanık olmamız lazım. Çünkü bu topraklar 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'yle birlikte ceddimizin bize yurt edindiği, Türk-İslam yurdu olarak emanet ettiği topraklar. Bu topraklar üzerinde birilerinin hesabı hiç bitmedi.

Bakın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu döneme baktığımızda coğrafyamızda çok büyük kırılmaların yaşandığını görüyoruz. Güneyimizde Irak'ın, Suriye'nin hâli ortada. Yine Lübnan'ın, Mısır'ın durumu ortada. Aslında bu ülkeleri yakından takip ettiğimizde bir iç işgal girişimiyle birlikte Türkiye'nin de bu kırılgan yapı içerisinde iç huzurunu ve iç güvenliğini bozmak, kurumlarını felç etmek, adeta bir iç savaşı körükleyerek ülkemizin tüm gücünü ve kararlı duruşunu ortadan kaldırmak istediklerini görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu çok kıymetli. Bakın geçen hafta Ankara'da büyük bir NATO toplantısına ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin kararı bekleniyor. Görüşü nedir diye merak ediliyor. Dünya barışına ve bölge barışına yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok öncü roller üstleniyoruz. Katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız sadece Türkiye'nin güvenliği ve iç huzuru değil. Bölgemizin de güvenliği ve iç huzuru. Komşularımızın da güvenli bir şekilde hayat sürmelerini, istikrarlı bir yaşamlarına devam etmelerini istiyoruz. Kargaşadan ve savaştan uzak olmalarını arzu ediyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı da sarf ediyoruz. 10 yıl oldu. 10 yıl geride kaldı ve hâlâ FETÖ operasyonları devam ediyor.

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"DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Farklı yapılar var. Hem bu yönde tekrar güç kazanacağını düşünen bir kesim var hem de o dönemlerdeki eylemlerin masumane olduğunu düşündüklerini, dikkatli olmadıklarını, kandırıldıklarını söyleyen ve af bekleyen bir kesim de var. Yani burada birçok farklı grubu görüyoruz. Ama dediğim gibi bu tür yapılar uluslararası ve küresel mahiyette büyük güç odaklarının ve istihbarat örgütlerinin kullandığı aparatlardır. Bugün bunun adı FETÖ'dür. Yarın başka bir şey olur. Amaçları belli. Ülkemizin iç huzurunu bozmak, kargaşa çıkarmak, kamu kurumlarını felç etmek ve faaliyetlerini azaltmak. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut gücünü ve kararlı duruşunu zayıflatmak. Amaç bu olduğu için bugün FETÖ'yü kullanan yapılar yarın başka yapıları da harekete geçirebilir. Amaç aynı. Sadece isim değişiyor. Elbette. Uluslararası istihbarat örgütlerinin ülkemiz üzerindeki hesabı bitmiyor. 50 yıl önce de hesapları vardı. 30 yıl önce de vardı. Bugün de var. Önümüzdeki dönemlerde de bu hesaplar bitmeyecek. Dolayısıyla bizim uyanık olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Bu tür yapılara fırsat vermememiz lazım. Vatandaşlarımızı da sürekli uyarmamız ve dikkatli olmaya çağırmamız gerekiyor. Hâlâ risk devam ediyor ve adı değişebilir."