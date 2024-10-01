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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: İsrail’in saldırganlığı Suriye’ye sıçrar

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#AK PARTİ#Abdullah Güler#GAZZE
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: İsrail’in saldırganlığı Suriye’ye sıçrar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 12:22

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN TÜRK’te Dicle Canova’nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Güler, ‘Azgınlaşmış, yaptırıma tabi olmayan Netanyahu kabinesi saldırılara devam ediyor. Şimdi Beyrut’a yöneldiler. İsrail’in saldırganlığı Suriye’ye sıçrar.’ dedi.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsrail’in vahşice bombardımanı 1 yıldır her alanı ciddi manada yok etme yönündeki saldırı devam ediyor. Azgınlaşmış, yaptırıma tabi olmayan Netanyahu kabinesi saldırılara devam ediyor. Şimdi Beyrut’a yöneldiler. İsrail’in saldırganlığı Suriye’ye sıçrar. Şu an Gazze diye bölge yok. Yüzde 90’ı yıkılmış şehirden bahsediyoruz. BM gibi artık anlamı kalmayan bu yapılarla ilerleme imkanı yok. Sadece çıkar çevrelerinin hizmetkarı olmuş. Bugüne kadar tiyatro oynanmış. İşlerine geldiğinde insan hakları dediler. BM Güvenlik Konseyi adete seyrediyor.

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TOPLUMDAKİ CEZASIZLIK ALGISI

Yetki analizlerini iyi yaparak. Mahkum kişinin ıslahını sağlayacak güçlü bir çalışma ortaya konulacak. Toplumun beklentisini de biliyoruz. Ceza alanın bir müddet hapiste olmasına yönelik çalışma var.

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'50’Lİ YAŞLARDA EMEKLİLİK DÜŞÜNÜLEMEZ'

2024-25 yılı için bazı farklılıklar oluşacağına yönelik çalışma olduğu bilgisi geldi. Bazılarında ufak farklar olduğu söyleniyor. Rapor çıkarsa adil eşit düzenlemeyi hayata geçiririz. Ortak çalışma yürütüyoruz. Yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa değerlendireceğiz. 50’li yaşlarda emeklilik düşünülemez. 45-50’li yaşlarda emekli gelişmiş ülkelerde göremezsiniz. Adil bir noktaya taşımamız lazım. Çabamız ve gayretimiz devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: İsrail’in saldırganlığı Suriye’ye sıçrar

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#AK PARTİ#Abdullah Güler#GAZZE

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