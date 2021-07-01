Son dakika: AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hayvanları Koruma Kanunu'nu bu hassasiyetle yeniden şekillendirmiş bulunuyoruz. Grubumuz, STK'lar, belediyeler, bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Meclis Araştırma Önergesi, diğer parti gruplarının verdiği Meclis Araştırma Önergeleri ile birleştirilerek 2019'da hayvan haklarının korunması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur.

Konunun tarafı herkesin araştırma komisyonumuzda görüşlerini alınarak kanun teklifinin hazırlığına katkı sunuldu.



Şehirlerin büyümesi ve ulaşım imanlarının gelişmesi insanların, hayvanlarının yaşam alanlarının kesişme noktasını arttırmakta. Hayvanların rehabilitasyonu ve korunması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.



Yaptığımız düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur: Hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilmekte, TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar vermeden çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır.

Hayvan refah ve sağlığı temin edilirken hayvanların insanlarla birlikte insanların refah ve huzuruna tehdit oluşturmadan ahenk içinde yaşamalarını temel almaktadır.

Hayvanların icra konusu olmaktan, sahiplerinin borçlarından dolayı özel ilgi amacıyla bakılan hayvanların haczedilmesi de ortadan kalkmaktadır.

Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını da kaldırıyoruz. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanı öldürmek, hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak düzenlenmektedir.

Sahibi tarafından şikayet hakkı kullanılmasa dahi süreç takip edilecektir.

Suçun hayvana karşı işlenmesi durumunda hem Tarım Bakanlığı hem de adli mercilerce süreç takip edilecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara