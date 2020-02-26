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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

AK Parti Grubu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

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AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletilecek.

AK Parti Grubundan Cumhurbaşkanı Erdoğana klipli doğum günü kutlaması


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