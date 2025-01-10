AK Parti grubundan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ziyaret

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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Güler, gazetecilerin gününü kutlayarak, 10 Ocak'ın önemli ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Güler, "Daha gerçekçi, doğru haberin peşinde emeği, gayreti, alın terini ortaya koyan bütün gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda uzun dönem emek sarf etmiş, hakkın rahmetine kavuşmuş gazetecilerimizle Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer arkadaşlarımıza da sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Gazetecilik mesleğinin ve parlamentonun çok zor bir alan olduğuna dikkat çeken Güler, "Gerçekten fedakarlık isteyen bir alan. İnşallah bundan sonra da AK Parti Grup Başkanlığı olarak bütün milletvekillerimizle beraber sizlerle bu ortak paydada toplumun doğru ve gerçek habere ulaşma noktasındaki bu çalışmaya biz de her zaman destek olmaya gayret göstermeye devam edeceğiz. Zaten AK Parti Grup Başkanlığımızın her zaman sizlere kapısı açık" ifadelerini kullandı. (DHA)