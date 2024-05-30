AK Parti grubu, İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile bir araya geldi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan oluşan heyet, İYİ Parti'nin 5'nci Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, AK Parti'li heyeti TBMM'deli makam odasının kapısında karşıladı. Abdullah Güler, çiçek ve üzerinde Kız Kulesi'nin bulunduğu çini seramiği Dervişoğlu'na hediye etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saate yakın sürdü. Görüşme sonrasında Dervişoğlu ve Güler, basın açıklaması yaptı. Dervişoğlu, Türkiye'nin önemli sorunları bulunduğunu kaydederek, "O meselelerin çözüm yeri de hepinizin bildiği gibi TBMM'dir. TBMM'deki çalışmaların, Meclis geleneklerine uygun bir biçimde sürdürülmesi de icap eder. Meclis'te görev yapan arkadaşlarımız öncelikle o geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Bu yönüyle bakıldığında ben bir mesai arkadaşlığı, hukuku da olduğu için aramızda, sağladıkları katkı içinde çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaret, mutat bir ziyaret, Meclis çalışmalarını konuştuk. Benim Genel Başkan seçilmemle ilgili iyi dileklerini ve temennilerini ifade ettiler, kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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'MESAİ ARKADAŞLIĞI DEVAM EDECEK'

Dervişoğlu, AK Parti grubunun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bütün partilere Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu çalışmaların doğru bir biçimde sürdürülebilmesi noktainazarından meseleye baktığımızda partilerin, grup başkanlarının da Meclis'te bulunmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle önemli günlerde ve kanunlarda. Ben grup başkan vekiliyken bazı şikayetlerim olurdu, 'Neden liderler Mecliste yok' diye. Grup başkan vekili arkadaşlarımızla onu tartışırdık. O dönemki eleştirileri de dikkate alarak mümkün olduğu kadar Meclis'te bulunmaya gayret sarf edeceğim. Yani bu mesai arkadaşlığı devam edecek" diye konuştu.

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Dervişoğlu, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olacak mı' sorusuna, "Ziyarette hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız dün, 'Görüşmememiz için bir neden yok' dedi. Ama bugün hiç onu konuşmadık" ifadesini kaydetti.

Dervişoğlu, başıboş sokak hayvanları sorununun görüşmede gündeme geldiğini vurgulayarak, "Onunla ilgili dün, neyin nasıl yapılacağına dair görüşlerimi ifade ettim. Partinin görüşlerini de ifade ettim. Bugün onu da konuştuk. Son derece hassas bir konu. Çözüm için siyasi partilerimizin ortak bir çalışma yapmaları da gerekiyor. Çünkü toplumsal bir mesele, sosyal bir mesele. Kimin nereden baktığı belli olmayan da bir mesele. Dolayısıyla ortak aklı devreye sokarak bir çözüm bulunması lazım. Onun için de parlamentoda, hem komisyonda hem genel kurulda görüş ve düşüncelerimizi karşılıklı olarak ifade edeceğiz" diye konuştu.

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'YAKIN İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduklarına işaret ederek, "Ben değerli Genel Başkan'ı tebrik ediyorum. Tabii geçmişte, Genel Başkanımız ve biz burada, Meclis'te grup başkan vekili olarak uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Kendisinin, Meclis'teki Genel Kurul çalışmalarına, komisyon çalışmalarına ne derece önem verdiğini, titiz çalışmasına şahidiz. Bu konuda bizlere katkı sağlayacak konularda önemli destekleri oldu geçmiş dönemlerinde. İnşallah bundan sonra da bu yakın iş birliğini, yakın diyaloğu ve gerek komisyon çalışmalarımızda gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda bu iş birliğini ve yakın diyaloğu devam ettireceğiz. Kendisinin bu konudaki birikimi ve tecrübesinden her zaman faydalanmayı arz ediyoruz" diye konuştu. (DHA)