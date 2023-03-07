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AK Parti grubu 'deprem' gündemiyle toplandı

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#AK Parti#Deprem#TBMM
AK Parti grubu deprem gündemiyle toplandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 15:02

AK Parti grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) deprem gündemiyle bir araya geldi.

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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2,5 saat sürdü. Afet bölgesinde görevli milletvekilleri, izlenimlerini ve önerilerini anlattı. Vekiller, görevli oldukları illerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de AK Parti'li belediyelerin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Özhaseki, 807 AK Parti belediyesinin, depremin ilk saatlerinden itibaren bütün imkanlarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda deprem bölgesine seferber ettiğini söyledi.

AK Parti grubu deprem gündemiyle toplandı

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Özhaseki, AK Parti'li 235 belediyeyi de Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye illeri ve ilçeleri kardeş belediye ilan ettiklerini kaydetti.

 

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#AK Parti#Deprem#TBMM

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