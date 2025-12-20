×
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili İnan’dan CHP lideri Özel’e tepki

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 19:23

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne’de yaptığı konuşmada söylediği “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz’da 2 bin FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini.” İfadelerine sert cevap verdi.

AK Partili İnan, buna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bahsettiğin o FETÖ’cü alçaklar 2023’te ‘Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz’ diye gün sayıyordu. Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!”

