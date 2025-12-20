AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili İnan’dan CHP lideri Özel’e tepki

Haberin Devamı

AK Partili İnan, buna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bahsettiğin o FETÖ’cü alçaklar 2023’te ‘Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz’ diye gün sayıyordu. Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!”