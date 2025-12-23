×
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan tepki: Doğu Akdeniz’de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 13:52

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile Tel Aviv’de gerçekleştirdiği üçlü zirvede yaptığı ve isim vermeden Türkiye’yi hedef alan açıklamalara sert tepki gösterdi.

Netanyahu, söz konusu zirvede yaptığı konuşmada, geçmişte ülkelerinin imparatorluklar tarafından yönetildiğini ileri sürerek, “Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin” ifadelerini kullanmıştı. Doğu Akdeniz’de üç ülke arasında savunma ve güvenlik temelli iş birliğinin güçlendirileceğini de dile getirmişti.

Bu açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi çarpıtarak konuşan bir işgal şebekesinin sözleri hüküm doğurmaz. Şehirleri yerle bir eden, çocukları katleden, bombalarla insanları enkaz altında bırakan; açlığı ve ablukayı devlet politikası hâline getiren bir zihniyetin ‘bağımsızlık’ kelimesini ağzına alması ahlâksızlıktır.

Gazze işgalini meşrulaştırmak için tarihi eğip bükmeniz suçlarınızı gizlemez; sadece kayda geçirir. Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz’de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz.

Ne masa kurabilirsiniz, ne harita çizebilirsiniz, ne de gelecek tasarlayabilirsiniz. ‘Unutun gitsin’ diyorsun ya; unutulmayacak olan sensin. Yargılanacak ve hesap verecek olan da…”

