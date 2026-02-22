×
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hadise'ye tepki

#Eyyüp Kadir İnan#Hadise#Türkiye
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ünlü şarkıcı Hadise'ye tepki göstererek “Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup ezikliğe sarılıyor” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye’yi hedef alan değerlendirmelere tepki gösterdi.

“Vah zavallı vah!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koyan İnan, “Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor!” dedi.

İnan, açıklamasında düşünce dünyasından bir alıntıya da yer verdi:

“Cemil Meriç’in dediği gibi: ‘Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.’”

Türkiye’nin küresel gücünün görmezden gelinmesini eleştiren İnan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar; Türkiye’nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır!”

