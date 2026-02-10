AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel tepkisi

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajların kamuoyuna yansımasıyla ilgili düşünceleri sorulan İnan: “Siyasetin tek limanı ahlaktır, bu bizim menzilimizdir. Kendilerini gençlerin temsilcisi olarak sunan bir partinin kullandığı ‘meyhane ağzını’ gençlerin örnek almamasını diliyorum”dedi.



“Sayın Cumhurbaşkanımız bize üç şeyi her zaman vurgular. Hayatın her alanında dürüst olmamızı, almış olduğumuz sorumlulukları taşırken asil olmamızı ve siyasetin tek limanın ahlak olduğunu unutmamızı bize işlemiştir. Bu bizim menzilimizdir.

Ama CHP’nin genetiğine uygun olarak Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ifadeler kullanmak, milletin değerlerini aşağılamak ve müptezel siyaseti kendi merkezleri haline getirmek kendilerinin alışkanlığı haline geldi zaten. Hem vurgunculuk hem hırsızlığın yanına küfürbazlığı da ekleyip ilerliyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sergilediği tutum ve yaşadığı siyasi savrulma, partinin içinde bulunduğu psikolojik ve siyasal krizi gözler önüne seriyor. Kendilerini gençlerin temsilcisi olarak sunan bir partinin kullandığı “meyhane ağzını” gençlerin örnek almamasını diliyorum. Biz her zaman, özellikle genç bir siyasetçi olarak, bu terbiyesizliği, açıkçası bu küfürbazlığı, siyasetin değil hayatın her alanında kınayan bir tavır içerisinde olduk.”

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA



CHP’den ayrılmak isteyen belediye başkanları ve milletvekilinin varlığı ile ilgili yöneltilen soruya İnan; “Özgür Özel ve arkadaşları, kongreyi kazandıkları yöntem ve uygulamalara partiyi yönetirken devam ettiriyorlar. Özgür Özel iddianamede adı geçen milletvekilleriyle ilgili açıklama yapmak zorundadır” dedi.



“CHP’nin kendi içinde yaşadığı büyük bir kriz var. Artık CHP’liler, partilerinin içerisinde siyaset yapılacak bir parti olmaktan çıktığını yoğun bir şekilde dile getiriyorlar. Özgür Özel ve arkadaşları, kongreyi kazandıkları yöntem ve uygulamalara partiyi yönetirken devam ettiriyorlar. Kendi içlerinde 5 6 parçaya bölünmüş hizip grupları var. Hırsızlığın esir aldığı bir CHP yönetimi var. Bu durumu Türk siyaseti açısından sakıncalı buluyoruz. Kendi arkadaşları da İBB iddianamesinde adı geçen kişileri Parti yönetimine almayın diye uyardı.



Özgür Özel iddianamede adı geçen milletvekilleriyle ilgili açıklama yapmak zorundadır. Açıklayamadıkları için oyları yüzde yirmi beşlere düşüyor. Geçen iki buçuk sene zarfında bu arkadaşlar, hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet aklamayla ilgili ortaya koydukları enerjinin onda birini bu şehirlerde vatandaşa hizmet götürmek için harcamadılar. Maalesef şehirlerimizi aşağıya çekiyorlar. İstanbul yolsuzlukla, Ankara susuzlukla İzmir kapkara bir körfez ve çöp dağlarıyla anılıyor.



İlk seçimlerde yiğit düştüğü yerden kalkacak. Birbirinden farklı anket firmalarından derlemelere göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52.5’lara ulaşmıştır. AK Parti yüzde 35’lere ulaştı, CHP yüzde 25’lerde kaldı. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine yüzde 20 fark atıyor.”



SANAL KUMAR VE SANAL BAHİSİN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ



Sanal kumar ve sanal bahis operasyonlarının devam etmesiyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren İnan; kumar ve sanal bahisin kökünü kurutacağız dedi.



“Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net ve kararlı bir irade var. Ortak bir şekilde korumamız gereken konu çocuklarımız ve gençlerimiz. Sosyal medya konusunda da eylem planlarımız genişleyerek sürüyor. Boyut farklı bir seviyeye ulaştı. Dijital bir oligarklar oluştu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi fiziki hayatta hangi tehlikelerden koruyorsak, dijital hayatta da korumak bizim görevimiz. İspanya ve Fransa’da atılan adımlar var ve biz kendi modelimizi hayata geçireceğiz.

Haberin Devamı

"CHP YÖNETİMİ İBB İDDİANAMESİNE CEVAP VERMEK ZORUNDADIR"



CHP’nin İBB davalarındaki içerikle ilgili açıklama yapmadığına dair yöneltilen soruya cevap veren İnan, “Delilleriyle birlikte bunların hepsini açıklamak zorundalar." dedi.



“Bir defa, bu iddianamedeki olayların hepsine baktığımızda HTS kayıtları var, MASAK raporları var. Birbirini teyit eden çapraz kontrol mekanizmaları oluşturulmuş konular bunlar. Delilleriyle birlikte bunların hepsini açıklamak zorundalar. Az önce de ifade ettim; milletvekillerine emanet edilen paralar var. Öte yandan döviz bürolarından, bagajlarda toplanan paralar olduğu iddia ediliyor. Özel jetle yurt dışına kaçırıldığı öne sürülen paralar var. Bu iddialara ilişkin açıklama yapmak durumunda olanlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin üst yönetimidir. Bunlardan uzak durarak meseleyi sadece siyasi olarak tanımlamak yeterli değildir."

CHP, İzmir’de belediyecilik tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.İzmir’i belediyecilik anlamında neler beklediği üzerine yöneltilen soru üzerine İnan, “CHP, İzmir’de belediyecilik tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.” dedi.



“Biz AK Parti hükümeti olarak İzmir’de bugüne kadar hizmetlerimizi yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şehrin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir’e çok güçlü bir desteği var. Bakanlarımızla birlikte her türlü desteği alıyoruz. CHP, İzmir’de belediyecilik tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bugüne kadar görev yapmış belediye başkanları anlamında da şehir adına ortaya konulmuş bir başarıdan söz etmek mümkün değil. İzmir, yaklaşık 25 yıl boyunca ciddi şekilde geriye götürüldü. Biz İzmir’in bu şekilde anılmasından rahatsızız ancak şehircilik anlamında gelinen nokta ortada. Sistem adeta çökmüş durumda. Bugün görevde olan belediye başkanı da geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte beceri ve yetkinlik anlamında ne yazık ki sınıfta kalmıştır. Şehir çok sayıda kronik sorunla mücadele ediyor ve biz bu tablodan büyük üzüntü duyuyoruz. İzmir’de 8 milletvekilimiz var. Her biri adeta bir yerel yönetici gibi çalışıyor. Ancak biliyorsunuz İzmir’de, İzmirli olmayan ya da seçim bölgesiyle bağı bulunmayan birçok kişi milletvekili yapıldı. Biz bunlara ‘aktarmalı vekil’ diyoruz. Yani İzmir’i sadece bir durak olarak görüp milletvekilliği yapanlar var. Biz ise İzmir’in aktarmasız vekilleriyiz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu şehirde rotamız nettir. İzmir’in oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmiş milletvekilleri olarak, görevimizin son anına kadar İzmir’in hakkını savunmayı sürdüreceğiz.”