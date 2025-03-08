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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, Ekrem İmamoğlu'na tepki

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ekrem İmamoğlu#Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri İnandan, Ekrem İmamoğluna tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 21:35

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Daha 2 sene önce sandıktan kaçıp koşa koşa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aday olan şahıs, en büyük gücünü sandıktan alan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okurken bi otursun düşünsün." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp İnan, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan, şunları kaydetti:

"Daha 2 sene önce sandıktan kaçıp koşa koşa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aday olan şahıs, en büyük gücünü sandıktan alan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okurken bi otursun düşünsün. Kendi partisinde meşruiyet problemi yaşayanlar, zübük siyasetiyle kişisel kariyerleri için İstanbul'a kıyanlar; milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyamazlar. Milletimize hizmet hikayemiz güçlenerek devam edecek."

 

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#AK Parti#Ekrem İmamoğlu#Eyyüp Kadir İnan

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