AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar. Türk siyasetini kendi hastalıklı ruh hali ile karıştırıyor. Ne biz ne millet seni eğlemek zorunda değil."