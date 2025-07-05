×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#CHP#Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri İnandan CHP Genel Başkanı Özele tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 21:09

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özel’e "Üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar" diyerek teki gösterdi.

Haberin Devamı

 

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar. Türk siyasetini kendi hastalıklı ruh hali ile karıştırıyor. Ne biz ne millet seni eğlemek zorunda değil."

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#CHP#Eyyüp Kadir İnan

BAKMADAN GEÇME!