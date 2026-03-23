AK Parti Genel Sekreteri İnan: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

#AK Parti#Eyyüp Kadir İnan#Yeşilay
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 14:45

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Yeşilay’ın vekili” sözlerine yanıt verdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir’in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz. Biz ise Yeşilay için mücadele ediyoruz; aramızdaki fark tam olarak bu! Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehirimizYeşilay'sa sonuna kadar Yeşilay.”

#AK Parti#Eyyüp Kadir İnan#Yeşilay

