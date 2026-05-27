AK Parti Genel Sekreteri İnan: Özgür Özel dönsün 27 Mayıs 1960’a baksın

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 27 Mayıs’ın millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunu ifade etti.

"Yıllarca bu kara günü "bayram" diye kutsayarak millete dayatan, o utanç verici darbe zihniyetini bir zafer gibi sunan herkesi ve bugün hala aynı çarpık zihniyeti taşıyan siyasi anlayışı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz."

27 Mayıs zihniyetini yıllarca “bayram” olarak millete dayatan anlayışın demokrasiyle hiçbir zaman gerçek anlamda hesaplaşamadığını belirten İnan, bugün de aynı vesayetçi anlayışın farklı biçimlerde siyaset sahnesinde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

CHP'li Özgür Özel’e de tepki gösteren İnan, şu ifadeleri kullandı:

“CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de, eğer bir siyasi partinin vesayetle ve yargı kollarının gölgesiyle nasıl hareket ettiğini, iradesini nasıl teslim ettiğini görmek istiyorsa; dönsün 27 Mayıs 1960’a baksın.”

İnan, 27 Mayıs döneminde kurulan darağaçlarının, hukuk kisvesi altında verilen siyasi kararların ve milli iradeyi hedef alan yargı süreçlerinin Türkiye’de vesayet düzeninin en açık örnekleri olduğunu belirtti:

"O gün kurulan darağaçlarına,hukuk adı altında verilen tiyatro kararlara ve milli iradeyi boğmak için kullanılan yargı kılıflarına baksın. O günün karanlığı, bugün hala bazı zihinlerde pusuda bekleyen demokrasi düşmanlığının yegane aynasıdır."

14 Mayıs 1950 seçimlerini “Beyaz İhtilal” olarak nitelendiren İnan, Merhum Başvekil Adnan Menderes’in öncülüğünde milletin tek parti dönemine sandıkta son verdiğini ifade etti:

"Bizim tarihimizde "bayram" bellidir; o da milletin kendi iradesiyle yazdığı destanlardır. 14 Mayıs 1950 tarihinde, Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’in öncülüğünde milletin oylarıyla gerçekleşen, tek parti baskısını ve o karanlık "CHP faşizmini" sandığa gömen "Beyaz İhtilal" gerçek bayramımızdır."

“O gün, millet kendi kaderine el koymuş, vesayetin zincirlerini kırmıştır. 27 Mayıs 1960’ta darbeyi yapanlar, işte bu 1950’deki "Beyaz İhtilal"in kazanımlarını geri almak için milletin özgürlüğüne kastetmişlerdir." diyen İnan, darbenin hedefinde doğrudan millet iradesinin bulunduğunu söyledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı da rahmetle anan İnan, demokrasi şehitlerinin Türk milletinin hafızasında daima yaşayacağını vurguladı.

AK Parti’nin, 1950’de başlayan milli irade yürüyüşünün bugünkü temsilcisi olduğunu kaydeden İnan, 2002 yılında başlayan siyasi dönüşümün “Anadolu İhtilali” olduğunu belirtti:

"Bugün tarihe baktığımızda, çok net bir hakikati görüyoruz: "Beyaz İhtilal"in ruhu, Merhum Başvekilimiz Menderes ve arkadaşlarının vasiyeti, bugün AK Parti çatısı altında vücut bulmuştur.

1950’de başlayan o onurlu yürüyüşün bayraktarlığı, 2002 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği "Anadolu İhtilali" ile devralınmıştır."

İnan açıklamasında, “Nasıl ki 1950’de Adnan Menderes, milleti devletin asli unsuru kıldıysa; biz de 2002’den bu yana Anadolu’nun sessiz çoğunluğunu bu ülkenin gerçek sahibi yapmış, vesayeti kökünden söküp atmış, milletin iradesini her şeyin üzerinde tutmuş bir hizmet destanı yazdık.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016’nın Türk demokrasi tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu belirten İnan, milletin o gece yalnızca bir darbe girişimini değil, darbeci zihniyetin tamamını reddettiğini ifade etti.

İnan, “Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbeyi püskürtmedi; aynı zamanda 1960’tan beri süregelen o vesayetçi "darbe tezini" de sonsuza dek tarihin çöplüğüne gömdü. 15 Temmuz, bizim gerçek demokrasi bayramımızdır; çünkü o gece, darbelerin artık bu topraklarda asla yeşeremeyeceğinin, milletin efendisinin sadece yine millet olduğunun kesin tescilidir.” dedi.

Açıklamasının sonunda demokrasi şehitlerini ve 15 Temmuz kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirten İnan, “27 Mayıs’ın karanlık zihniyetine karşı, AK Parti’nin aydınlık yolunda, vesayetin her türlüsünü yok etmeye ve demokrasiyi daha ileri taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.