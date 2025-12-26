AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Silivri’deki hırsızlara kalkan oluyorsunuz

Haberin Devamı

İnan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



“TEHDİTLERİNİZ BİZE SÖKMEZ; BİZ VESAYETLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA GELDİK”



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tehditkar açıklamalarına, AK Parti’nin mücadele tarihini hatırlatarak yanıt veren İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Senin o tehditlerin bize söker mi? Biz, tankın önüne yatan, kurşuna yürüyen Recep Tayyip Erdoğan ile geldik! Senin tehdidin vız gelir tırıs gider. Çünkü biz; askeri vesayetle çarpışa çarpışa geldik. Terör örgütleriyle çarpışa çarpışa geldik! O alçak FETÖ’cülerle 15 Temmuz’da çarpışa çarpışa geldik. Emperyal tüm odaklarla çarpışa çarpışa geldik! Bizim mayamızda korku yok, bizim mayamızda cesaret var!”



“SİZ PAVYONLARDA DELEGE PAZARLIĞI YAPMIŞ BİR PARTİSİNİZ”



Özgür Özel’in "Meydanlardayız" söylemine, CHP’nin kurultay süreçlerine gönderme yaparak çok sert cevap veren İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi, 25 yıl önce senin o yeni gördüğün meydanlarda kuruldu. Milletimiz o meydanlarda Ak Parti’yi kurup büyüttü. Siz meydanların değil; kameraları bantlanmış otel odalarının partisisiniz. Siz pavyonlarda delege pazarlıkları yapmış bir partisiniz. Siz o meydanlara hırsızları aklamak için çıktınız. Şimdi gelip bize meydanlardan bahsedemezsiniz. Siz kim, meydanlar kim!”





Haberin Devamı

CHP yönetiminin İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarına karşı takındığı tavrı "rehinelik" olarak nitelendiren İnan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:“Konu artık siyaset olmaktan çıkmıştır. Ortada milletin kasasına uzanmış devasa bir hortum düzeni vardır iddianameleri satır satır okuyoruz: rüşvet çarkları, ihaleye fesat karıştırma var. Kripto paralar, soğuk cüzdanlar, bavullarla taşınan milyonlar var. Yetmiyor; özel jetlerle para kaçırma iddiaları var! maşallah… yolsuzluk literatüründe ne kadar kirli yöntem varsa, bu beyefendiler hepsini icra etmişler! ve şimdi en acı tabloyu konuşalım. Buradan CHP yönetimine sesleniyorum: siz açıkça Silivri tarafından rehin alınmışsınız. Gidip adeta genel merkezlerini Silivri’ye taşımış gibi oradan açıklama yapıyorlar. O kapının önünde nöbet tutuyorlar. Yahu siz kimin nöbetini tutuyorsunuz? Siz; rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla suçlananların nöbetini tutuyorsunuz! Dün de çıkmışlar, o Silivri kapısının önünde, arkalarına o şaibeli isimleri alıp asgari ücret hakkında atıp tutuyorlar. Buradan Gaziantep ’ten haykırıyorum: sizin o Silivri’de arkanıza aldığınız adamlar milyonları götürmüş, milyarları götürmüş; siz o hırsızların önünde durup asgari ücreti konuşamazsınız! Eğer samimiyseniz; siz ilk önce o rüşvetle, hırsızlıkla çaldığınız, o "çantacılarınızın" götürdüğü milyarları geri getirin! geri getirin de, maaşlarını ödeyemediğiniz CHP’li belediyelerdeki çalışanlarınıza verin! kendi belediyesinde işçinin maaşını yatıramayanlar, Silivri’deki hırsızlara kalkan olup bu millete ders veremez!”

“KABİR BAŞINDA RAKI İÇEN ZİHNİYET MİLLETTEN KOPUKTUR”



Muhalefetin milli ve manevi değerlerle kavgalı olduğunu belirten İnan, 2023 seçimlerine yönelik çarpıcı bir analiz yaptı:



