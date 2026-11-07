AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Konak Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. İnan; partisinin kuruluş ilkeleri, kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, milletin birikimlerinin korunması, teşkilatların sorumluluğu ve İzmir’de yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DÜN HANGİ MAKAMI TAŞIMIŞ OLURSA OLSUN; BU MİLLETİN EMANETİNE YANLIŞ YAPAN KİM VARSA, BUGÜN GİDİP MAHKEME ÖNÜNDE HESABINI VERİYOR, BEDELİNİ ÖDÜYOR!”

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında bütün taraflar için aynı ölçünün esas alınması gerektiğini vurgulayan İnan, hukuki sorumluluğun yanında ahlaki ve vicdani sorumluluğa da işaret etti:

“Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur!”

Haberin Devamı

“Bizim davamızda, AK Parti’nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur! Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor! Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir!”

"MÜCADELEMİZİ İKİ CEPHEDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde mücadelelerini iki cephede sürdüreceklerini söyleyen İnan, milletin alın terini ve birikimlerini korumak amacıyla siyaset kurumunun üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti:

“Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz! Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi çökeceğiz! Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun!”

"ÖZGÜR ÖZEL İLE MUSTAFA SARIGÜL BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ; ONLAR EKİP ARKADAŞIDIR"

Haberin Devamı

İnan, mücadelenin diğer başlığına ilişkin açıklamasında Özgür Özel’in Mustafa Sarıgül ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığı iddiasını dile getirerek şunları söyledi:

“Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül’den ve belediye başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel’le mücadele edeceğiz! İkisi de birbirinden beterdir, ikisi de birbirinden kötüdür! Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül birbirinden ayrı düşünülemez; onlar ekip arkadaşıdır, yol arkadaşıdır! Atalarımız ne güzel söylemiş: ‘Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş!’ Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül ikilisi tam da budur; al birini, vur ötekine!”

Özel hakkındaki iddialara ilişkin eleştirilerini sürdüren İnan, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“Özgür Özel’in hakkındaki rüşvet iddialarının bini bir para! Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu atkıyla da aldı! Uşak’ta aldı, Antalya’da aldı; Özkan Yalım’dan, Muhittin Böcek’ten, Mustafa Sarıgül’den aldı!”

İNAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E: İZMİR’DEN UZAK DUR

Özgür Özel’in “İzmir’in 10. vekili benim” dediğini aktaran İnan, bu ifadeye tepki gösterdi. Özel’e yönelik rüşvet iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdüren İnan, şöyle konuştu:

“Şimdi duyuyoruz ki Özgür Özel çıkmış, hiç utanmadan ‘İzmir’in 10. vekili benim’ diyormuş! Hadi oradan! Sen hangi yüzle İzmir’in adını ağzına alıyorsun Özgür Özel?! Senin daha kendi partinde haraca bağlamadığın tek bir yol arkadaşın kalmamış! Şunu kulağına küpe et: Bu İzmir; senin Mustafa Sarıgül’den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir!”

Haberin Devamı

“Boşuna heveslenme Özgür Özel! İzmir’de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir’den uzak dur! Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir’den uzak dur! Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir’den uzak dur!”

“Artık yolun sonuna geldiniz! İzmir de, bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor! Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel! Sen bizim ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın gözünün içine bakabilecek birisi değilsin Özgür Özel! Sen bu aziz millete layık birisi hiç değilsin, hiç olmadın!”

Haberin Devamı

“RESMÎ ADI YENİ PARTİ, FİİLÎ ADI İSE YENİ YALANLAR PARTİSİ”

İnan, konuşmasında “Yeni Parti”ye yönelik eleştirilerde bulunarak bir siyasi harekete “yeni” denilmesinin fikir ve zihniyet değişikliği anlamına gelmeyeceğini savundu:

“Adı üzerinde; resmî adı ‘Yeni Parti’, fiilî adı ise ‘Yeni Yalanlar Partisi’! Ancak adına ‘yeni’ demekle bir siyasi hareketin fikri, zihniyeti ve siyaset yapma biçimi yenilenmiş olmuyor. Yalanlara takla attıra attıra siyaset yapmakla da bir yenilenme olmuyor!”

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ve israf iddiaları karşısında parti yönetiminin tutumunu eleştiren İnan, Konak’tan şu soruları yöneltti:

“Sözde ‘yeni’ diyerek gelen bu yönetimde; Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un parasını nasıl çaldığını, nasıl çarçur ettiğini çıkıp da söyleyebilen tek bir kişi gördünüz mü? ‘Yahu burada hırsızlık var, israf var’ diyebilen tek bir partili gördünüz mü? Göremezsiniz! Çünkü onların düzeni dürüstlük düzeni değil, çıkar ve rant düzenidir! Onlar koltuklarını korumak için birbirlerinin suç ortağı olmuşlar!”

İnan, aynı iddialar üzerinden liderliğin hesap verme sorumluluğuna ilişkin eleştirilerini de şöyle sürdürdü:

“Liderlik; kendi mahallenden yükselen hırsızlık iddialarına göz yummak değil, o çürükleri temizlemektir! Aziz milletimiz senin attığın boş sloganlara değil, cevap vermekten kaçtığın o karanlık dosyalara bakıyor! Sana Konak’tan açıkça ihtar ediyorum: Sen önce İstanbul’un kaynaklarını sömüren o Ekrem İmamoğlu rant şebekesini ve grup koridorlarında gezen fezlekeli vekillerini temizle! Kendi kapının önünü süpürmeden, Recep Tayyip Erdoğan’ın adını ağzına almaya kalkma!”

“Hani meşhur bir söz vardır: Deveye sormuşlar, ‘Boynun neden eğri?’ diye. Deve de ‘Nerem doğru ki?’ cevabını vermiş! Bugün Özgür Özel’e, ‘Siyasetiniz neden bu kadar eğri?’ diye sorsak, acaba nasıl bir cevap alırız? Gördüğümüz tablo ortadadır. Ortaya koydukları üsluba ve iddialara baktığımızda insan ister istemez soruyor: Yeni olan nedir? Yeni bir siyaset mi, yoksa eski yalanların yeni bir siyasi çatı altında yeniden dolaşıma sokulması mı? İşte bizim itirazımız tam da bu siyaset anlayışınadır!”

“KİMSENİN SİZİ MAHCUP ETMESİNE, YÜZÜNÜZÜ ÖNE EĞDİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!”

AK Parti’nin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele etmek için yola çıktığını belirten İnan, kuruluş ilkelerine bağlılıklarını koruduklarını söyledi:

“Biz yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele etmek için yola çıkmış kadim bir hareketiz. 14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25. yılını kutladık, 3 Kasım’da iktidar oluşumuzun 24. yılına ulaştık. Bu 25 yıl boyunca bir gün bile kuruluş ilkelerimize sırtımızı dönmedik.”

“Siyasette nezaketi zayıflık, ölçülülüğü kararsızlık, vakar sahibi olmayı suskunluk zannedenler bu yaklaşımı anlayamazlar! Doğruları birazcık sesimizi yükselterek yüzlerine yüzlerine söylediğimizde nasıl rahatsız olduklarını biliyoruz. Ve verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı da özür dilemiyoruz, bu durumdan gayet memnunuz! Oysa biz biliyoruz ki güçlü siyaset, yalnızca güçlü söz söylemek değil; doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapabilmektir!”

Teşkilat mensuplarına seslenen İnan, davalarına ve teşkilatın emeğine sahip çıkacaklarını vurguladı:

“Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!”

“YOLSUZLUK MIZRAĞI ARTIK YP ÇUVALINA SIĞMIYOR”

Özgür Özel’in yolsuzluk dosyalarına ilişkin “siyasi operasyon” değerlendirmesine de tepki gösteren İnan, söz konusu iddiaların parti içindeki kişilerce dile getirildiğini savundu:

“Şimdi milletimizin huzurunda şu garabeti hep birlikte sorgulayalım: Özgür Özel çıkmış, haklarındaki bu devasa yolsuzluk dosyalarına ‘siyasi operasyon’ diyor! Yahu el insaf! Akıl tutulmasının da bir sınırı olur! Ortaya saçılan şu tablonun taraflarına bir bakın: Rüşveti verdiği iddia edilen sizin belediye başkanınız, rüşveti aldığı söylenen yine sizin yol arkadaşınız! Muhittin Böcek’inden Özkan Yalım’ına, Mustafa Sarıgül’üne kadar bu çarkın içindeki herkes sizin partinizin mensubu! Kurultay köşelerinde delege pazarlığı yapıldığını ifşa edenler sizin delegeleriniz! Savcılık kapılarında birbirini ihbar edenler, itirafçı olanlar, ‘Paramız çalındı’ diye feryat edenler tamamen sizin kendi kadrolarınız!”

“Anadolu’da çok güzel bir söz vardır: ‘Mızrak çuvala sığmıyor!’ Özgür Özel istediği kadar bağırsın; kendi belediye başkanlarının, kendi delegelerinin birbirini ihbar ettiği o devasa yolsuzluk mızrağı artık YP çuvalına sığmıyor, çuval patlamıştır! Çarkı kuran kendi içlerinde, parayı paylaşamayıp birbirini satan kendi içlerinde; ama Özgür Özel mikrofonu eline alınca bütün bu rezilliklere ‘dışarıdan kurulan tezgâh’ diyor! Böyle bir pişkinlik olabilir mi?! Bütün parti teşkilatın yalancı, bütün tanıkların müfteri de bir tek sen mi sütten çıkmış ak kaşıksın Özgür Özel?!”

Kamu kaynakları ve ihale süreçlerine ilişkin iddialar üzerinden hesap verilmesi çağrısında bulunan İnan, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarını da eleştirdi:

“Ortada kamu kaynaklarının yağmalandığı, ihalelerin peşkeş çekildiği somut bir vurgun düzeni var! Sen çıkıp bu para trafiğinin hesabını vermek yerine; meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi ayıbının üzerini örtmeye çalışıyorsun! Bunların durumu tam olarak ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misalidir! Kendi partilerinin içindeki rüşvet çarkını temizleyeceklerine, çıkıp meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar!”

“BİZE ‘BİTTİ’ DEDİKLERİ HER YERDE, BİZ YENİDEN BAŞLADIK”

Konuşmasının başında Konak teşkilatını selamlayan İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Teşkilat mensuplarının çeyrek asırlık mücadelenin hafızasını ve fedakârlığını temsil ettiğini ifade eden İnan, şunları söyledi:

“Sözlerimin hemen başında sizlere; milletimizin umudunu büyüten, Türkiye’nin istikbaline yön veren, mazlum coğrafyaların sesini dünyaya duyuran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbî selamlarını, muhabbetlerini, İzmir’e ve Konak’a duyduğu o derin sevgiyi iletiyorum. Bugün bu salonda; çeyrek asırlık büyük bir mücadelenin hafızası, milletine adanmış ömürlerin alın teri, nice fedakârlıklarla büyütülmüş bir kardeşliğin sarsılmaz iradesi var! Bugün burada; Konak’ın sokaklarında yağmur çamur demeden ter döken inanmış yürekler var, dava adamları var, uçbeyleri var!”

Teşkilat mensuplarıyla açık bir değerlendirme yapmak istediğini belirten İnan, gündemin yoğunluğu ve sahadaki zorluklar karşısında dayanışmanın önemini vurguladı:

“Biliyorum; bazen yoruluyoruz. Bazen gündemin yoğunluğu, sahadaki zorluklar, dışarıda koparılan fırtınalar moralimizi bozuyor, canımızı sıkıyor… Ama biz düşeni kaldıran, yorulana omuz veren büyük bir teşkilatız! Biz güneşli günlerin, düz yolların partisi hiç olmadık! Biz fırtınalarda büyüyen, zorlukları milletiyle omuz omuza aşan lider Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız! Bize ‘bitti’ dedikleri her yerde, biz yeniden başladık! Kapatma davaları açtılar, kenetlendik! Muhtıralar verdiler, dik durduk! 15 Temmuz’da tanklarla geldiler, milletimizle beraber bu sancağı yere düşürmedik! O tankların önünde sarsılmayan bu irade, bugün geçici sıkıntılara, koparılan gürültülere teslim olur mu?! Bizim alnımız ak, davamız hak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır!”

“Bizler köksüz, derme çatma bir kalabalık değiliz; biz tarihten geliyoruz! Asırlar öncesinden süzülüp gelen kutlu bir davanın mirasçıları, milletin sinesinden doğan umudun ta kendisiyiz! Herkes şunu çok iyi bilsin: Bizler makamların, mevkilerin veya gündelik hesapların esiri değiliz. Biz, liderine sadık, inandığı yoldan asla dönmeyen Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız! Bu çelikten iradeye çarpan her kibir, her art niyet tuzla buz olmaya mahkûmdur!”

“Bizim hikâyemiz, makamların ve unvanların hikâyesi değildir. Bizim hikâyemiz; bu milletin sessiz bırakılanlarının sesi, görmezden gelinenlerinin umudu, hakkı elinden alınanlarının mücadelesi olma hikâyesidir! Biz; siyasetin kapılarını milletin evlatlarına açan, devletle millet arasına örülen duvarları yıkan, milletin iradesini hiçbir vesayete teslim etmeyen bir siyasi geleneğin temsilcileriyiz!”

AK Parti’yi büyüten unsurun, en zor zamanlarda birbirinin elini bırakmayan ve milletine sırtını dönmeyen kadrolar olduğunu söyleyen İnan, yol arkadaşlığının seçim takvimleriyle ve makamlarla sınırlı olmadığını belirtti:

“AK Parti’yi büyük yapan, en zor zamanlarda dahi birbirinin elini bırakmayan, milletine sırtını dönmeyen kadrolarıdır! Bizim yol arkadaşlığımız bir seçim takvimine, bir makama sığmaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol arkadaşıyız. AK Parti, kurulduğu ilk günden bu yana Türk siyasetinde ezber bozan, milletiyle arasına konan o kibir duvarlarını paramparça eden bir cesaret hareketidir!”

“AK PARTİ, MİLLETİN DARALDIĞINDA NEFES ALDIĞI, TOPLUMU FERAHLATAN O DEVASA ANA DAMARDIR”

AK Parti’nin ikinci çeyrek asrına ilişkin hedeflerini anlatan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin kuruluşunda söylediği “Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünü hatırlattı. İnan, geçmiş dönemdeki hizmetlere ilişkin değerlendirmesini şöyle ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, partimizin kurulduğu gün ‘Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demişti. Gerçekten de olmadı. 2001 Türkiye’sinin krizleri ve yasakları içinde milletimize ne söz verdiysek yüzde 99’unu hayata geçirdik, her alanda devasa eserler üretip Türkiye’yi 7-8 kat büyüttük. Ancak açık ve net söylüyorum: Bizim lügatimizde durmak yok! Bizim kitabımızda yorulmak yok! Geçmişin gölgesinde dinlenmek bizlere yakışmaz! Şimdi, çok daha büyük hedeflerin yazılacağı yeni bir sayfayı, o ‘ikinci çeyrek asrı’ hep birlikte şanla şerefle açma vaktidir!”

Genç kuşaklara yalnızca geçmişteki sorunları anlatmanın yeterli olmayacağını belirten İnan, 2010 doğumlu gençlerin de ileride sandığa gideceğine işaret ederek geleceğe ilişkin yeni hedefler ortaya koymanın önemini vurguladı:

“Sahaya indiğinizde şu sosyolojik gerçeği hep birlikte görüyoruz: 2010 yılında doğan bir evladımız, yarın sandığa gidip bu ülkenin kaderine yön verecek. O genç; eski Türkiye’nin o karanlık günlerini, vesayet krizlerini, hastane kuyruklarını görmedi. Biz ona dönüp sadece ‘geçmişte şunlar vardı, biz bunları aştık’ dersek, o evladımız haklı olarak bize şu soruyu soracaktır: ‘Peki, benim geleceğimde ne var?’”

“İşte bizim temel gayemiz; bu evlatlarımıza yarına dair heyecan verici yepyeni ufuklar, yepyeni bir gelecek sözleşmesi sunmaktır! Savunmada kalmayacağız, vizyon çizeceğiz! Bürokratik daralmalara asla geçit vermeyeceğiz! Siyaseti ve teşkilatlarımızı, sistemin tıkandığı yerleri anında açacak bir ‘anahtar’ olarak sahada konumlandıracağız. Unutmayın; AK Parti milletin daraldığında nefes aldığı, toplumu ferahlatan o devasa ana damardır!”

“KİMSE BU ŞEHRİN İRADESİNİ KENDİ ŞAHSİ MÜLKÜ GİBİ GÖREMEZ”

İzmir’de yeni bir siyasi dönemin başladığını belirten İnan, şehrin geleceğini hizmetin, eserlerin ve millet iradesinin belirleyeceğini söyledi:

“İzmir’de yeni bir siyasi dönem başlamıştır. Artık bu şehrin geleceğini eski siyasi alışkanlıklar, kapalı kapılar ardındaki koltuk pazarlıkları değil; hizmet, eser ve millet iradesi belirleyecektir. Bizim İzmir’le bağımız sandıkta başlayıp sandıkta biten bir bağ değildir; bir gönül bağı, bir hizmet sevdasıdır. Çok açık bir mesaj verdik: İzmir’de artık hiçbir belediye başkanı siyasi baskılarla, tehditlerle, dayatmalarla bu şehre hizmet etmekten alıkonulamayacak! Kimse bu şehrin iradesini kendi şahsi mülkü gibi göremez, seçilmiş belediye başkanlarını tehdit ederek İzmir’e istikamet çizemez!”

“AK Parti’nin aklına İzmir şimdi mi geldi?” şeklindeki eleştirilere de yanıt veren İnan, Konak Tüneli, Kültür Sanat Fabrikası, Gürsel Aksel Stadyumu ve Alsancak Stadı’nı örnek gösterdi:

“Şimdi diyorlar ki; ‘AK Parti’nin aklına İzmir şimdi mi geldi?’ Yine cahillik peşindesiniz! Biz Konak’a Konak Tüneli’ni yaptığımızda büyükşehir belediyesi AK Parti’de miydi? Biz Konak’a Kültür Sanat Fabrikası’nı kazandırdığımızda büyükşehir AK Parti’de miydi? Biz Gürsel Aksel Stadyumu’nu, Alsancak Stadı’nı yaptığımızda büyükşehir AK Parti’de miydi? İzmir’e hizmet etme gayesi bizim aklımızdan bir gün bile çıkmadı.”

“EVLATLARIMIZIN BOYNU BÜKÜK KALMASIN DİYE ALDIK”

İzmir’de belediyelerle ilgili üstlenilen sorumluluğun amacının yoksul mahallelere ve hizmet bekleyen vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirten İnan, teşkilat mensuplarına şu sözlerle seslendi:

“Biz İzmir’de bu belediyeleri kimin için aldık biliyor musunuz? Biz bu ağır yükün altına; fildişi kulelerinde oturup şehre yukarıdan bakanlara, sırça köşklerinde keyif sürenlere şirin görünmek için girmedik! Biz bu emaneti; Tepecik’in çamurlu sokaklarında yalınayak koşan, gözünün içi gülmeyi bekleyen o masum çocuklarımız için aldık! Kadifekale’nin rüzgârlı tepelerinde, yıkık dökük evlerde gelecek hayali kuran evlatlarımızın boynu bükük kalmasın diye aldık!”

Limontepe, Basmane ve Konak’ın arka sokaklarında yıllardır yoksulluk ve çaresizlik yaşayan insanların sıkıntılarını sona erdirmek için çalıştıklarını ifade eden İnan, kimsesizlerin sesi olma sorumluluğunu vurguladı:

“İzmir’in en derinlerinde; kapısını çalacak kimsesi olmayan, tutunacak dalı kalmayan, Allah’tan ve devletinden başka sığınağı olmayan o mazlumların, o sessiz yığınların sesi olmak, onlara hak ettikleri hizmeti götürmek için seçildik!”

Şehrin hizmet alabilmesi için siyasi kırgınlıkları geride bıraktıklarını belirten İnan, şöyle devam etti:

“Birileri belediyelere rüşvet gözüyle, rant gözüyle, ihale ve menfaat gözüyle bakarken; biz İzmir’in garip gurabası artık rahat bir nefes alsın diye bütün siyasi çekişmelerimizi çiğneyip çiğneyip yuttuk! O çileli sokaklara hizmet girsin diye gerektiğinde nefsimizi ayaklar altına aldık; kavgamızı, kırgınlığımızı, bütün siyasi çekişmelerimizi çiğneyip çiğneyip yuttuk! Çünkü bizim davamız koltuk davası değil; yetimin, öksüzün, kimsesizin duasını alma davasıdır! Artık İzmir’de konuşmalar değil, sahadaki icraatlar takdir görecektir!”

“İZMİR İÇİN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİNE GİRİYORUZ”

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilatlarla İzmir için daha güçlü bir çalışma dönemine gireceklerini açıklayan İnan, bu döneme AK Parti teşkilatlarının öncülük edeceğini söyledi:

“Bugün Konak’tan bütün İzmir’e ilan ediyoruz: Büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla İzmir için çok daha güçlü bir çalışma dönemine giriyoruz. Ve bu dönemin öncüsü yine AK Parti teşkilatları olacak, Konak teşkilatımız olacak!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yol arkadaşlığının önemini vurgulayan İnan, yanlışlara ve yanlışa bulaşanlara karşı duracaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler çok iyi biliyoruz ki; bu necip millet bugün bizleri bağrına basıyorsa, bizi Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olduğumuz için, onun neferi olduğumuz için seviyor. Bizim bu milletin gönlündeki yerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşı olduğumuz kadardır! AK Parti olarak tüm yanlışların ve yanlışa bulaşanların karşısındaki aşılamaz duvar biziz! Bu konuda Yeni Parti her kulvarda geçilip aşılabilir; ama söz konusu milletimizin ve devletimizin menfaatleri olunca AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan asla geçilemez! Geldiğimiz yer, durduğumuz yer ve gitmek istediğimiz yer bellidir; dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan!”

“VAKİT İZMİR VAKTİ, VAKİT KONAK VAKTİ, VAKİT MİLLETİMİZE DAHA ÇOK HİZMET ETME VAKTİ”

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına sahada daha güçlü bir çalışma çağrısı yapan İnan, Limontepe’den Kadifekale’ye, Basmane’den Tepecik’e kadar her kapıya ulaşılması gerektiğini vurguladı:

“Şimdi kıymetli Konak teşkilatımız! Gelin, buradan tüm İzmir’e ve tüm Türkiye’ye öyle güçlü bir ses verelim ki, dostumuz güven bulsun, milletimizin umudu büyüsün! Gelin, hep birlikte ayağa kalkalım, omuz omuza verelim ve bu heyecanı tüm İzmir’e gösterelim! Soruyorum size Konak’ın fedakâr kadroları: Tüm yorgunluklarımızı geride bırakıp, bu salondan yepyeni bir heyecanla çıkmaya hazır mıyız?! Limontepe’den Kadifekale’ye, Basmane’den Tepecik’e kadar çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamaya söz veriyor muyuz?! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında sarsılmaz bir kale gibi dimdik durmaya var mıyız?!”

“İşte Konak’ın vefakâr teşkilatı bu! İşte AK Parti iradesi bu! Vakit İzmir vakti! Vakit Konak vakti! Vakit milletimize daha çok hizmet etme vakti!”

İnan, konuşmasını “Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” sözleriyle tamamladı.