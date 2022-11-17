AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ESOGÜ öğrencileri ile buluştu

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Konferansa AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler etkinlik öncesinde ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Demiral’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, Genel Sekreter Bayram Kaplan ile protokol de hazır bulundu.

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik Medeniyet Derneği Eskişehir Temsilcisi Hasan Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı. Sonrasında bir açılış ve selamlama konuşması yapan ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Demiral, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtirken, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak’ın ESOGÜ’nün uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde ikili iş birliklerini geliştirmek amacıyla daha önceden programlanmış olan Arnavutluk ziyareti nedeniyle etkinliğe katılamadığını ifade etti. Üniversite olarak, öğrencilerin bireysel ve mesleki gelişimlerine değerli katkılar sağladığını düşündükleri öğrenci kulübü faaliyetlerine güçlü bir destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Demiral, “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” başlıklı konferansı da ESOGÜ Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Kulübü’nün organize ettiğini söyledi. Prof. Dr. Hakan Demiral ESOGÜ’ye teşrifleri ve öğrenci kulübü faaliyetine sağladıkları destekten dolayı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a teşekkür ederek, başarılı bir etkinlik olmasını diledi. Sonrasında ise AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı bir konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

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“Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, insanlık tarihinin en zor geçiş dönemlerinden birini hep beraber yaşadığımızı belirterek, Türkiye’nin coğrafi konumu ve dünya üzerindeki etkisi itibariyle yaşadığımız değişimleri çok daha yakından ve derinden hissettiğini, bu nedenle özellikle gençlerimizin geleceğe hazırlıklı olmak ve Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara taşımak için bugünden ciddi bir donanım elde etmek zorunda olduklarını söyledi. Pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın, gıda ve enerji krizleri başta olmak üzere artan yoksullaşma ve gelir adaletsizliği sorunu gibi diğer birtakım krizlerin de önünü açtığını ve bunların daha net görülmesine vesile olduğunu belirten Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ayrıca insanlığın son 15-20 yıldır vekâlet savaşları kavramı ile tanıştığını, bu şekilde emperyalist niyetleri olan ülkelerin vekilleri olan terör örgütleri vasıtası ile çeşitli bölgelerde faaliyet icra ettiğini ve böylece oralardaki nüfuz alanlarını genişletmeye çalıştıklarını kaydetti. Dünyanın başına bela olan vekâlet savaşları aracılığıyla insanlık düşmanı terör örgütlerini sahaya salanların şu anda küresel ölçekte yaşadığımız bütün olumsuz gelişmelerde rollerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bu nedenle bu gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bugün dünyanın yaşadığı bir başka büyük sorun olan göç meselesini Batılı ülkelerin bir neden olarak gördüklerini, Türkiye’nin ise bu meselenin birçok sosyoekonomik, politik ve askeri gelişmelerin bir sonucu olduğu kanaatinde olduğunu, bu nedenle de söz konusu sebepler ortadan kalkmadan sonucun düzeltilemeyeceğini söyledi. Şu anda dünya sisteminin hemen hemen hiçbir kurum ve kuruluşunun çalışmadığını belirten Prof. Dr. Numan Kurtulmuş; BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Örgütü, BM Güvenlik Konseyi gibi kurum ve kuruluşların hiçbir sorunu çözemediğini çünkü bunların İkinci Dünya Savaşı şartları içinde oluştuğunu ve galip devletlerin tahakkümünü artırmak için tasarlandığını ifade etti. Bütün bunların dünyada yeni bir küresel finansal sistemin ve yeni bir küresel siyasal mimarinin tesis edilmesini zorunlu kıldığını dile getiren Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, belki kendilerinin göremeyeceğini ama gençlerin dünyada yeni bir BM’nin kurulduğunu, çalışmayan uluslararası kurum ve kuruluşların da ya tamamen fonksiyonlarının değiştirildiğini ya da yenilerinin kurulduğunu göreceklerini söyledi. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin gençlerine ve gelecek nesillerine hakkaniyetli, adaletli, insani bir küresel sistemin kurulabilmesi için mücadele etmek gibi büyük bir görevin düştüğünü kaydetti. Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettikleri şeyin tam da Türkiye’nin yarınlara daha güçlü bir şekilde taşınması için öngördükleri bir vizyon, ana çerçeve ve paradigma olduğunu dile getiren Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bunun için iyi bir ivme yakalandığını ve Türkiye’nin özellikle son yirmi yıllık süreç içerisinde çok önemli atılımlar yaptığını ve altyapısını tamamlamayı başarabilme gücüne eriştiğini ifade etti.

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Türkiye’nin en büyük gücünün zihniyet devrimi ve özgüven inşasını gerçekleştirmek ve vesayetleri önlemek olduğunu belirten Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bunlar olmasa milli savunma sanayii, hızlı tren gibi başarıların hiçbirisinin ve bugün gelinen noktanın elde edilemeyeceğini ifade etti. Bugün Türkiye’nin sözü dünya ölçeğinde etkili olan ve gücü olan bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ idealinin ülkemizi getirdiği noktanın altyapısı büyük oranda tamamlanmış bir Türkiye olduğunu ve şimdi bunun ikinci fazı olan ‘Her Alanda Çok Daha Güçlü Bir Türkiye’ vizyonuna geçildiğini söyledi. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş bu vizyonun ekonomisi, siyaseti ve demokrasisi güçlü, toplumsal dayanışması güçlü, farklılıkları bir zenginlik vesilesi olarak gören ve bu zengin kültür üzerinden medeniyetini yeniden güçlü bir şekilde üreten, uluslararası alanda söz sahibi olan, yüksek teknolojilerde güçlü bir şekilde yer alabilecek bir Türkiye’yi hedeflediğini kaydetti. Önümüzdeki dönemin dünyada yeni bir sesin yeni bir soluğun öncüsü olan Türkiye’nin yüzyılı olacağını, bunun yolunun da her alanda güçlü olmaktan geçtiğini belirten Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, üniversitesi ve gençleri güçlü, sanayisi güçlü, siyaseti güçlü, fikriyatı güçlü bir Türkiye için hepimize büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti.