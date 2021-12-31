AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

2021 yılında yaşadığımız olağanüstü zorluklara rağmen Türkiye’yi yarınlara taşıyacak çok değerli ve önemli adımlar attık.

Bu yürüyüşte aziz milletimizle birlikte yol almanın güvencesini ve gururunu yaşadık.

Başta koronavirüs salgını olmak üzere, doğal afetler, bitmek bilmeyen küresel göçün etkileri, global ekonomik baskıların ağır yüklerine karşı halkımızın refahını korumak için tüm gücümüzle çalıştık.

Koronavirüsle mücadelede eşitlik ve güvenlik esasına dayanarak dünyada üretilen aşıları tüm milletimizin hizmetine sunduk. Yerli aşımız Türkovac’ı geliştirip bu alanda öncü olan ülkeler arasındaki yerimizi aldık.

Olimpiyatlarda ve Avrupa'da düzenlenen spor müsabakalarında kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan gençlerimizin başarıları hepimize milli gurur yaşattı.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti'mizin reform iradesini daha da güçlendirerek, İnsan Hakları Eylem Planı'nı ve Yargı Reform paketlerini Gazi Meclisimizde onaylatarak yürürlüğe koyduk.

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Mavi vatanımızda pek çok zorlu koşul altında gerçekleştirdiğimiz aramalarda keşfedilen doğalgaz rezervi milletimize sevinç kaynağı oldu.

Milli Uzay Programı'mızla, gençlerimiz için düzenlenen Teknofest ile, uzaya gönderdiğimiz 5B uydumuzla teknoloji alanında örnek çalışmalara imza attık.

Ciğerlerimizi yakan orman yangınları ve yaşadığımız sel felaketlerinde devlet-millet kaynaşması ve büyük bir toplumsal dayanışma ile yaralarımızı sardık.

2021 yılında milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2022 yılında da sürdürmeye, Güçlü ve Büyük Türkiye idealimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

2022 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum.