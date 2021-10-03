AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'hizmet' vurgusu

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Kurtulmuş, Ünye Belediyesince 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Siyasetteki amaçlarının Hakk'ın rızasını, halkın duasını kazanmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Yapılan her bir iş bir taraftan milletimizin günlük hayata ilişkin hayatını kolaylaştıran işlerdir, bir taraftan şehirlerimize vizyon katan işlerdir ama diğer taraftan da baktığımız zaman ülkemizin topyekun gelişmesini sağlayan bunlar önemli işlerdir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Ordu'da yapılan ve inşası devam eden projeleri anlatarak, "Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye olmak mecburiyetindedir. Yaşadığımız bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye'nin gününü gün ederek vakit geçirmesi, büyük hedefleri olmadan ayakta durabilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Dünyanın yeniden yapılandığı, ticaret yollarının yeni baştan gözden geçirildiği, dünyada yeni güçlü ülkelerin büyük siyasal ve politik aktörler olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Çin bir tarafta, Rusya bir tarafta, Avrupa Birliği Amerika'yla ilişkisini yeniden düzenleyerek bir şekilde. Amerika Afganistan'dan çekiliyor, orada başka bir denklem kuruluyor. Bütün bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak ayakta durmak mecburiyetindedir. Yoksa hesabı olanların bu coğrafyada Türkiye'ye bir gün dahi iyi rüyalar gördüğü, iyi hesaplar içerisinde bakıp bakmadığını gayet iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yıllardır bu ülkeye terör örgütlerini bela ettiklerinden biliyoruz. Yıllarca bu memlekette sağ sol kavgasını körükleyerek milletimizi birbirine düşürdüğünden biliyoruz. Türkiye'nin sanayileşmesini önleyerek Türkiye'yi ele güne muhtaç hale getirdikleri için biliyoruz. Türkiye 3-5 kuruş için onun bunun kapısında dilencilik yapsın diye Türkiye'ye ayar verdikleri günlerden biliyoruz. Çok şükür bunlar geride kaldı."

Kurtulmuş, şimdi Türkiye'nin kendi göbeğini kendisi kesebilen, içinde yaşadığı zor coğrafyada ayakları yere sağlam basabilen bir ülke olma durumunda olduğunu ifade ederek, büyük mesafe aldıklarını, Allah'ın izniyle daha da ileriye gideceklerini vurguladı.

Temel hedeflerinin Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu milletin kimseye muhtaç olmadan ayaklarını sağlam bir şekilde yere basmasını temin etmektir. Bunun yolu da içeride devlet millet kaynaşmasından geçiyor." dedi.

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"BU BİZİM YAPTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ SESSİZ DEVRİMLERDEN BİRİSİDİR"

Kurtulmuş, AK Parti hükümetleri döneminde en değerli ve en önemli hizmetin, devletle milletin kaynaşması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Devlet millete hizmet edilecek bir yerdir. Devlet birilerinin yaptığı gibi, FETÖ'cülerin yaptığı gibi ele geçirilecek bir yer değil, milletin hizmetinde olunacak bir yerdir. Bir hizmet makamıdır. Bizim Türkiye'de attığımız en önemli adım budur. Onun için devlet, milletinde ne varsa onu kabul edecek, onunla birlikte milletin bütün fertlerinin önünü açacaktır. Her alanda eşitliği, her alanda devletin hizmetlerine ulaşmakta eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Bu bizim yaptığımız en önemli sessiz devrimlerden birisidir."

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Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve diğer ilgililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ile Fatsa Belediyesinin hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi.