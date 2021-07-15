AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı

İşte Numan Kurtulmuş'un paylaşımları:

15 Temmuz; aziz milletimizin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde 'Türkiye Geçilmez' diyerek darbeyi önlediği tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adıdır.

15 Temmuz; ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır.

15 Temmuz; milletçe varoluş hikayemizin özeti, gaza ve şehadet ruhunun dirilişidir.

15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, Milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir.

15 Temmuz'un “Bedir’in Aslanları” gibi olan kahraman şehitlerine rahmet olsun. Hz. Hamza, Hz. Hüseyin efendilerimiz komşuları olsun.

Rabbim bu acıları bir daha bu millete yaşatmasın.

Bize düşen; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamaktır. Bize düşen; Milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla, milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır.

15 Temmuz’da destan yazarak şehid olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

#15Temmuz; aziz milletimizin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde 'Türkiye Geçilmez' diyerek darbeyi önlediği, tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adıdır. pic.twitter.com/bbKxSrEII6 — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 15, 2021

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