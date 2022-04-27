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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye demokrasisi güçlü bir demokrasidir

#Numan Kurtulmuş#AK PARTİ#Demokrasi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye demokrasisi güçlü bir demokrasidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan  27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan  27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz.

27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur.

Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir.

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#Numan Kurtulmuş#AK PARTİ#Demokrasi

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