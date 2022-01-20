AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Sultanbeyli’de oturan üniversite öğrencilerine İstanbulkart müjdesi

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Gençlere yönelik çalışmalarını artıran Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de üniversiteli gençler için yeni hizmetini uygulamaya koydu. Belediye, İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitim gören ve Sultanbeyli’de ikamet eden her bir öğrencinin aylık 78 liralık İstanbulkart dolum ücretini 2022 yılının eğitim dönemi boyunca karşılayacak. Gençlere müjdeyi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilçede gerçekleşen ‘Gençlerle Buluşma’ programında verdi.

BAŞVURU KOŞULLARI

İstanbulkart aylık dolum ücreti uygulamasına https://www.sultanbeyli.bel.tr/basvuru/ linkindeki form doldurularak başvuru yapılabiliyor. Başvuru koşulları; İstanbul’da bulunan herhangi bir üniversitede öğrenci olmak, Sultanbeyli’de ikamet etmek, E-Devlet üzerinden alınmış öğrenciliğin aktif olduğuna dair öğrenci belgesi, Öğrenci İstanbulkartının fotoğrafı, E-Devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesine sahip olmak gerekiyor.

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‘GENÇLİK DOSTU’ BİR BELEDİYEMİZ

Etkinliğin sonunda basın mensuplarının sorularının yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Gençlerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen belediye başkanımız Hüseyin Bey’e ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediyemiz gençlere önemli hizmetler veren, onların çalışma imkanlarını kolaylaştırmak için kütüphaneler, okuma salonları açan, gençlik merkezlerinde spor yapmalarını artırmak için gayret eden, tam manasıyla ‘gençlik dostu’ bir belediyemiz. Değerli çalışmalarını artırarak yollarına devam ediyorlar. Bundan sonra Sultanbeyli Belediyemiz her bir üniversite öğrencisinin aylık İstanbulkart’larını karşılayacak. Gençlerimize 78 liralık desteği burs ve diğer desteklerin yanı sıra sağlamış olacak. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun, belediyemizi tebrik ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERE; TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AYDINLIK

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, “Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz her şeyden evvel morallerini yüksek tutarak Türkiye’nin geleceğinin çok aydınlık, güçlü bir ülke olduğu fikrinden hiç uzaklaşmadan ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak hedeflerine yoğunlaşsınlar. Gönüllerinden geçen, hangi mesleği yapmak istiyorlarsa kalan sürede altyapılarını kuvvetli bir şekilde hazırlayıp üniversitede sınavında başarılı olarak yollarına devam etmelerini temenni ederiz. Gençlerimizin en zor seneleri üniversiteye hazırlandıkları senelerdir. Vakitlerini bereketlendirsinler, sıkı çalışsınlar ama keyifli çalışsınlar. Ama stres yapmadan kendilerine boş vakit ayırarak, arkadaşlarıyla, aileleriyle vakitlerini zenginleştirerek üniversite sınavlarına hazırlansınlar” diye konuştu.

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KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Etkinliğe gelen gençlerden birinin kripto paralara ilişkin görüşünü sorduğu Kurtulmuş, “Bitcoin yeni bir para birimi denemesidir. Tamamen sanaldır ama şu anda bir karşılığı var. Dünyada yeni bir küresel finansal mimari arayışının bir sonucudur. Biz 30 yıldır bunları söylüyoruz. Dünyada yeni bir küresel finansal mimariye ihtiyaç var. Açıkçası bitcoin çok hızlı gelişiyor. Bununla birlikte spekülatif bir alan haline de dönüyor. Yasal çalışmalar yapılıyor herhalde önümüzdeki dönemde parlamentoya da gelecektir. Henüz ‘bitcoin alternatif bir para birimidir’ demek için çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olmak lazım, insanların yeni bir denemede kötü tecrübeler edinmemeleri için tedbirlerin alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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ÜNİVERSİTE SINAV ÜCRETLERİ KALDIRIABİLİR Mİ?

Üniversite sınav ücretleri kaldırılabilir mi? sorusuna ise Kurtulmuş, “Türkiye’deki sınav sistemi bakımından iftiharla söyleyebiliriz ki ÖSYM dediğimiz sınav sistemi en oturmuş, önemli sınavlarından birisidir. Kurum olarak da çok ciddi kurumlarımızdan birisidir. Tabi bunların da birtakım maliyetleri var. Üniversite sınavı dediğiniz şey aslında büyük bir maliyet. Baskılarından tutun hocalarına, ulaşım meselelerine kadar. Duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor keşke evlatlarımız bu sınavlara ücretsiz girebilseler. Ama belki belli bir ücretin olması işin değerini düşürmemek bakımından olabilir. Nihayetinde hesap, kitap meselesidir. Önemli bir sınav, ciddi bir kurum bu şartları göz önünde bulundurarak bunu değerlendirmek lazım” dedi.

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KESKİN: İSTANBULKART DOLUM ÜCRETLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ

Programa katılımından dolayı Kurtulmuş’a teşekkür eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise “Kültürün izinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sultanbeyli’de gençlerimize yönelik çok büyük hizmetler yapıyoruz. Gençlerimize kıymet veriyor, onları yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz birçok projenin merkezinde onlar var. Sultanbeyli genç nüfus olarak İstanbul’da önemli bir yer teşkil ediyor. Daha önce lise öğrencilerimiz için ücretsiz servis desteğini uygulamaya koymuştuk. Şimdi de önemli bir bütçeyi üniversiteli gençlerimiz için ayırdık. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitim gören ve ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin aylık İstanbulkart dolum ücretlerini karşılayacağız. Bu uygulamayı üniversitelerimizin 2022 yılının eğitim dönemi boyunca sürdüreceğiz. Böylelikle gençlerimize kolaylık sağlarken, ailelerdeki yükü de büyük oranda azaltmış olacağız. Uygulamamızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Program, Numan Kurtulmuş’un gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.