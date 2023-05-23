AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan muhalefete tepki: İttifakları gizliydi, 14 Mayıs’a doğru açık hale geldi

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Rehavete kapılmadan 28 Mayıs'a gidiyoruz. Son günler, son çalışmalar…Hiç rehavete kapılmadan büyük bir güçle 28 Mayıs'ı tamamlamaya çalışıyoruz.

ELEBAŞI DURAN KALKAN'IN KORUMASININ YAKALANMASI

Maalesef bu seçim enteresan şekilde 'PKK/PYD ve Türkiye'deki bölücü terör örgütünün unsurları hiç gizlenme gereği duymaksızın açıkça videolar çekerek propagandalarıyla Erdoğan karşıtı cepheyi destekliyoruz' dediler. Sürekli olarak video mesajlar ya da çeşitli mesajlar yayınlıyorlar. 'Cezaevlerini kapılarını kırıp tutsakları serbest bırakacaklarını' söylüyorlar. Van miting ile bazı mitinglerde CHP'nin yöneticileriyle HDP yöneticilerinin çok yakın görüntüleri, o meydanlarda 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atılması bütün bunları aleni şekilde gördük. İşte biz bunları ifade ettiğimiz zaman bize çok kızıyorlar. HDP ile iş yapmıyoruz diyorlar ama milleti kandırmaya çalışmayın. Matematik ortada. HDP'nin oyu olmasa Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44 oya ulaşması mümkün mü? Değil, bunu hepsi çok iyi biliyor.

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'MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI 28 MAYIS'TA VERECEK'

İttifakları gizliydi, 14 Mayıs’a doğru açık hale geldi. Milletimiz gerekli cevabı 28 Mayıs'ta verecek. Terör baronlarının devreye girdiği bir süreç oldu. Biz içerideki bütün tutsakları salacağız diyeceksiniz, hangi gerekçe ile. İnsanlar görüyorlar 6-8 Ekim olaylarını unutmuş değiller.

HDP'yi kazanmak için vatansever tabana sırt çevirdiler. Orta Doğu’da oynanan oyunu bilmeden siyaset yapılmaz. Türkiye sizin oynadığınız oyunu biliyoruz diyor. Kılıçdaroğlu oynanan oyunu anlamamış bir vaziyette. Gitsinler bir kenarda otursunlar. Terörle nasıl mücadele edecekler. CHP birçok kez sınır ötesi tezkereye hayır dedi.

Siz HDP’nin oyunu çıkardığınızda aradaki fark çok daha fazla, 14-15 puan civarında.

CHP’ye tavsiyemiz ajansı değil, zihniyeti değiştirmeleri.

CHP, HDP olmadan adım atamayacağını biliyor. HDP terörle arasına mesafe koyamıyor. Milletin iradesin başka sağda solda güç arayışına girilmemeli. Milleti saf zannetmemek lazım. Seçime doğru söylem değişikliği inandırıcı değil.

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'DEMOKRASİDE BİR HAKEM TANIRIZ, O DA MİLLETTİR'

Demokraside bir hakem tanırız, o da millettir. Ey milletim ne oy verdiyseniz başımız gözümüz üstüne deriz. Ellerinde resmi sonuç yokken bile bile yalan söyleyen, kazanan tarafız diyen antidemokratik bir anlayışı görmek lazım. Başarısızlıklarını örtmek için yaptıklarını düşünüyorum. Kazandık diye belki sokakları karıştıracaklardı. Seçim gecesinde kazandık havası oluşturma çabasındaydılar.

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'KILIÇDAROĞLU’NA BU KİTLENİN OY VERMEYECEĞİ AÇIKTIR'

Birinci turda Sinan Oğan’ın 5.2 oy alması başarı, tebrik etmek lazım. Biraz protez, genç kuşak 5.2’nin çoğunluğunu oluşturuyor. Milli konularda tutum içinde olduğu bellidir. Kılıçdaroğlu’na bu kitlenin oy vermeyeceği açıktır.