AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin Genel Başkanı'nın muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler, akıl, izan ve siyasi ahlak dışı politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır. Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz."